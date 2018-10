Handbal

Mâine seară, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universității Suceava va evolua pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, în runda a șasea din Liga Națională. Sucevenii merg în această deplasare după un meci în care au fost la doar două secunde de prima victorie din acest sezon, acasă, cu Dunărea Călărași și a doua remiză. Cu un moral destul de bun și o foame de puncte, studenții își doresc să câștige puncte și-n deplasare.

„Am încercat să facem cât mai multe puncte și am dat totul pe teren. Am avut trei meciuri în mână pe teren propriu, plus cel de la Buzău, din care am scos două egaluri și am pierdut unul la un gol, după ce-am condus cu CSM București. Este dureros și pentru noi să scăpăm punctele pe final de meci, dar acesta este sportul și sperăm să aducem de acum mai multe puncte. La Baia Mare va fi un meci forte greu, mai ales că și-au întărit echipa față de anul trecut, joacă foarte bine acasă, iar în penultima etapă au învins Constanța. Au un public ce-i susține meci de meci în număr foarte mare, dar noi mergem să ne luptăm și să dăm totul în teren, și sper să câștigăm”, a explicat pivotul sucevenilor, Bogdan Baican, într-o conferință de presă ce a avut loc ieri.

Universitarii au mai mulți jucători incerți din cauza accidentărilor

Pe lângă dorința de a câștiga puncte, antrenorul Adrian Chiruț s-a arătat destul de îngrijorat de accidentările apărute în lot, mai ales la jucători importanți.

„Din păcate avem mai mulți jucători accidentați și i-am lăsat să se refacă zilele trecute, Târzioru și Olariu au jucat într-un picior cu Călărași, Petrea și-a luxat un deget de la picior, Sandu Mihai este în continuare accidentat și ne-am antrenat în șase oameni, fără portari. Mai avem astăzi două antrenamente și vom vedea ce putem să punem la punct. Oricum mergem acolo și să ne jucăm șansa și poate reușim să luăm puncte și din deplasare. Eu aștept de mult prima victorie și am demonstrat că putem să luăm puncte cu oricine, dar în același timp putem să pierdem cu echipe mai slab cotate, cum a fost meciul de la Buzău, unde nu aveam voie să cedăm. Totuși, campionatul este lung și avem timp să scoatem puncte, mai ales c-am avut și un început de campionat cu echipe cu pretenții. Și-n ultimul meci, cel cu Călărași, am avut ghinion și am luat gol, cu o minge ce a trecut printre doi apărători și printre picioarele portarului”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

După această partidă, Universitatea Suceava va juca pe 17 octombrie la Sânnicolau Mare, în Cupa României, iar pe 20 octombrie va avea un nou meci dificil pe teren propriu, cu AHC Dobrogea Sud din Constanța.

Etapa a 6-a

Dinamo București – CSM Bacău (marți, 9 oct. ora 19.00)

CS HC Buzău 2012 – CS Universitatea Cluj (miercuri, ora 17.00)

Steaua București – CSM București (miercuri, ora 17.30 – TVR 1)

Minaur Baia Mare – CSU din Suceava (miercuri, ora 18.00)

Potaissa Turda – CSM Focșani (miercuri, ora 18.00)

Dunărea Călărași – CSM Făgăraș (miercuri, ora 18.00)

AHC Dobrogea Sud – Politehnica Timișoara (Sâmbătă, ora 17.30, TVR 1)

Clasamentul Ligii Naționale

1. AHC Potaissa Turda5 4 1 0 156 120 13

2. CSM București 5 4 1 0 130 105 13

3. Politehnica Timișoara 5 3 2 0 133 124 11

4. CS Dinamo București 5 3 1 1 152 130 10

5. CSM Focșani 2007 5 3 1 1 138 117 10

6. CSA Steaua București 5 3 1 1 135 126 10

7. AHC Dobrogea Sud 5 3 0 2 127 129 9

8. CS Minaur Baia Mare 5 2 0 3 144 133 6

9. AHC Dunărea Călărași 5 1 3 1 123 122 6

10. CSM Făgăraș 5 1 0 4 111 131 3

11. CSM Bacău 5 1 0 4 121 144 3

12. CS HC Buzău 2012 5 1 0 4 109 134 3

13. CSU din Suceava 5 0 2 3 111 126 2

14. CS Universitatea Cluj 5 0 0 5 117 166 0