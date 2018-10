Victorie pentru CSM Bucovina la Arad

Rugby

CSM Bucovina Suceava a obținut ieri a doua victorie în deplasare în acest sezon al Diviziei Naționale, după ce s-a impus cu scorul de 30-18 pe terenul formației CSUAV Arad.

„Am început meciul cu unele ezitări, astfel că s-a ajuns ca în minutul 15 gazdele să conducă cu 8-0. Din acel moment însă am pus stăpânire pe joc. Am reușit să întoarcem rezultatul până la pauză, 15-8, după care am dominat și repriza a doua, impunându-ne destul de clar. Pentru noi urmează acum derby-ul local cu Rugby Club Gura Humorului, care va avea loc sâmbătă, cel mai probabil de la ora 10.00, pe stadionul Unirea”, a declarat antrenorul Bucovinei, Marius Colțuneac.

Pentru gruparea suceveană în partida de la Arad au punctat Manolache – trei eseuri, Dusacovschi – un eseu și Andrei Rusu – două lovituri de pedeapsă și două transformări.

Clasament

1 CS Stiinta Petrosani 3 3 0 0 168-27 3 (pct. Bonus)15 (pct.)

2 Rugby Club Gura Humorului3 2 0 1 88-50 2 10

3 CSM Bucovina Suceava 3 2 0 1 78-64 2 10

4 CSUAV Arad 4 1 0 3 72-157 1 5

5 CSM Sibiu 3 0 0 3 50-158 0 0