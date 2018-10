Canotaj

Cel mai bun junior al secției de canotaj de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Florin Arteni Fântânariu, a reușit să prindă un bilet pentru Jocurile Olimpice ale Tineretului, competiție continentală ce va începe astăzi în Argentina, la Bueno Aires, și se va termina pe 18 octombrie. Aflat în primul an de juniori I, canotorul pregătit de antrenorul Ioan Despa s-a calificat la această competiție după un an excelent în care a reușit să se evidențieze mai ales la nivel internațional în proba de dublu rame, unde a reușit să câștige medalia de argintla Campionatul European de juniori ce a avut loc în Franța, dar și cea de aur la Campionatul Mondial de juniori din Cehia. Mai mult, Florin, originar din comuna Râșca, a reușit să câștige patru titluri naționale atât la simplu, cât și la 4 rame și o medalie de bronz la ergometru în proba de patru. În Argentina, Florin Arteni Fântânariu va evolua în barcă alături Alexandru Laurențiu Danciu, cel cu care a câștigat titlul mondial de juniori în acest an, în aceeași probă, dublu rame.

„Sper ca Florin Arteni Fântânariu să urce pe podium la Jocurile Olimpice ale Tineretului, dar lucrurile vor sta diferit față de celelalte competiții, deoarece se va trage 2x500 de metri, o distanță mai scurtă, el fiind avantajat la 2000, așa cum a tras la mondiale și europene. Totuși am încredere că va avea o evoluție bună, pentru că este foarte rapid la statura sa impresionantă de 2,07 metri. Cu această competiție încheie un sezon foarte lung și obositor, cu peste 12 luni de cantonament continu, dar unul plin de satisfacții prin rezultatele obținute”, a explicat antrenorul Ioan Despa.

Echipa Olimpica a României care va participa la JOT Buenos Aires 2018:

Atletism – cinci sportivi (trei fete și doi băieți): Daniela Vasile, Adina Elena Circiogel, Răzvan Cărare, Cristian Gabriel Voicu, Bianca Toader; antrenori - Horațiu Calfa și Ana Mirela Țărmure;

Baschet – patru sportive: Sonia Alexandra Cazacu, Maria Ferariu, Ilinca Sofia Păun, Carla Antonia Popescu; antrenor - Monika Isabela Boriga;

Canotaj – patru sportivi (două fete și doi băieți): Alina Maria Balețchi, Tabita Maftei, Alexandru Laurențiu Danciu, Florin Nicolae Arteni Fântânariu; antrenor - Cristian Mihai Maliș;

Gimnastica artistică – doi sportivi (o fată și un băiat): Ana Maria Puiu și Gabriel Burtanete; antrenori – Marius Răzvan Vintilă, respectiv Dragoș Bârzu;

Gimnastica ritmică – o sportivă: Denisa Alexandra Stoian; antrenor – Simona Puiu;

Judo – doi sportivi: Iosif Adrian Sulca și Giorgia Barbara Hagianu; antrenor – Roland Bodo;

Haltere – trei sportivi: Sabina Baltag, Mihaela Valentina Cambei, Emanuel Marian Danciu; antrenori – Liliana Mihaela Niculiță și Ilie Ovidiu Fătu;

Înot – patru sportivi: Maria Claudia Gadea, Ingrid Huszar, Daniel Cristian Martin, George Adrian Rațiu; antrenor - Gheorghe Iulian Matei;

Lupte – o sportivă: Amina Roxana Capezan; antrenor – Șerban Iulian Mumjiev;

Sărituri în apă – un sportiv: Aurelian Dragomir; antrenor – Ana Popescu;

Scrimă – doi sportivi (o fată și un băiat): Diana Rebeca Cândescu și Andrei Pastin; antrenor Rareș Dumitrescu;

Tir sportiv – o sportivă: Daria Olimpia Haristiade; antrenor – Mircea Ilie Budurișan;

Tenis de masă – doi sportivi: Andreea Dragoman și Cristian Pletea; antrenori Petre Arnăutu, respectiv Mădălin Silvian Ionașcu;

Tenis – doi sportivi: Selma Ștefania Cadar și Cristian Filip Jianu; antrenor Răzvan Itu;