Grupa de copii născuți în anul 2007 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a obținut zilele acestea un nou rezultat notabil, după ce în urmă cu trei săptămâni în urmă izbutea să se impună la Focșani. Micii fotbaliști pregătiți de Andrei Ițco au reușit să se claseze pe locul al doilea la Cupa E.ON Kinder Târgu Mureș, o competiție care a adunat la start un număr de 120 de echipe de la cele mai prestigioase cluburi din țara noastră. Sucevenii au dominat clar grupa din care au făcut parte, totul culminând cu succesul cu 5-0 înregistrat în fața vicecampioanei României la această categorie de vârstă, Kids Tâmpa Brașov. În semifinale, echipa LPS a trecut fără probleme de New Stars București, cu 3-0, formație antrenată de fostul stelist Petre Marin. Sucevenii au încasat primele goluri la acest turneu abia în ultimul act, unde au cedat cu scorul de 2-0 în fața celor de la Academia "U" Luceafărul Cluj.

În plan individual s-a remarcat în mod deosebit Luca Gavrilovici, care a ieșit golgeterul competiției.

„Pot spune ca am avut parte din nou de un turneu foarte reușit, atât din punct de vedere al rezultatelor, dar și al evoluției în ansamblu. Am etalat un joc care a fost apreciat de toți cei prezenți, izbutind să marcăm 40 de goluri în cele cinci meciuri disputate până la finală. În jocul decisiv pentru titlu am ratat câteva ocazii clare de a marca, însă am cedat pe final, într-un moment în care forțam victoria. Una peste alta, vreau să-i felicit pe copii pentru dăruire și pentru modul în care s-au comportat la acest turneu. Doresc să mulțumesc, de asemenea, și părinților, care s-au organizat într-o frumoasă galerie și ne-au încurajat pe toată durata întrecerii”, a declarat profesorul Andrei Ițco.

Iată și lotul de jucători care a obținut această frumoasă performanță: Claudiu David, David Isac, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Fabian Găină, Mihai Sava, Victor Băbăscu, Ştefan Petraru, Rareş Ştefănoaia, Augustin Găină, Andrei Târnoschi, Matei Manolache, Sebastian Burlacu şi Luca Gavrilovici.

Rezultatele complete înregistrate de LPS Suceava la Cupa E.ON Kinder Târgu Mureș:

Grupă:

LPS Suceava - Torpi Târgu Mureș 14-0

LPS Suceava - Benfica București 7-0

LPS Suceava - Tâmpa Kids Brașov 5-0

LPS Suceava - AFC Odorheiu Secuiesc 11-0

Semifinală:

LPS Suceava - New Stars București 3-0

Finala mare:

LPS Suceava - Academia "U" Luceafărul Cluj 0-2