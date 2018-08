Box

Sportivul rădăuţean Ionel Rayko Leviţchi a luptat la sfârşitul săptămânii trecute într-o gală piramidală de box în oraşul englez Newcastle. „The Lion”, aşa cum este supranumit rădăuţeanul în lumea sporturilor de contact, a reuşit să câştige ambele meciuri din program, cucerind astfel centura FFC Welter Weight Champion la categoria semimijlocie.

„M-am pregătit foarte bine pentru această gală la Rădăuţi, alături de antrenorul Daniel Ungureanu. Fiind o gală piramidală, ştiam că va conta foarte mult factorul fizic. Primul adversar a fost foarte periculos, însă am reuşit să-l dobor în repriza a treia, câştigând astfel prin knockout. Până la meciul decisiv, împotriva englezului Tony Dodds, care s-a calificat în finală tot printr-o victorie înainte de limită, în runda a doua, n-am avut decât o pauză de 30 minute şi am încercat să mă recuperez cum am putut mai bine, ajutat fiind de staff-ul meu. A fost o luptă aprigă, cu multe lovituri dure, adversarul meu având o alonjă superioară. Am reuşit să mă impun la decizie, la finalul celor cinci runde, în economia partidei contând mult faptul că am reuşit să-l trimit pe Dodds la podea în repriza a treia cu un croşeu de stânga, fiind numărat de arbitru. Sunt foarte bucuros că am reuşit să-mi adaug o nouă centură la colecţie, mai ales că vin după o pauză de opt luni”, a declarat Rayko Leviţchi.

După o perioadă de respiro de câteva zile, acesta va relua pregătirile necesare pentru o gală de MMA (Mixed Martial Arts), care va avea loc la sfârşitul lunii septembrie, în România.

Originar din oraşul Milişăuţi, Ionel Rayko Leviţchi şi-a început cariera de luptător în anul 2010, iar momentan este campion intercontinental la profesionişti în kickboxing, dar luptă în paralel şi pe reguli de MMA (Mixed Martial Arts) şi mai nou în BKB (Bare Knuckle Boxing). Mai mult, la finalul anului trecut, „The Lion” a reuşit să câştige centura UKBU în box, cea de campion al Angliei la categoria super mijlocie.