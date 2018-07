Sâmbătă, 21 iulie, la Fălticeni s-au desfăşurat două competiţii sportive dedicate copiilor, “Cupa Municipiului Fălticeni” la fotbal, ediţia a II-a, şi Cupa “Nada Florilor” la înot.

La turneul de fotbal s-au înscris 13 echipe: CSS Nicu Gane Fălticeni, Foresta Fălticeni 2016, ACS Juniorul Suceava, Artys Botoşani, Cenizia Rădăuţi, ACS Junior Câmpulung Moldovenesc, în Grupa 2009 şi CSS Nicu Gane Fălticeni I, LPS Suceava, ACS Junior Câmpulung Moldovenesc, Foresta Fălticeni 2016, ACS Juniorul Suceava, CSS Nicu Gane Fălticeni II şi Artys Botoşani, în Grupa 2010. Meciurile s-au disputat pe stadionul “Tineretului”. În faza grupelor s-a jucat în sistem fiecare cu fiecare, primele echipe clasate jucând sferturile de finală, semifinale, finala mică şi finala mare, iar restul echipelor au jucat pentru locuri de clasament la fiecare categorie de vârstă.

Organizatorii, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava, C.S.S. C.N. „Nicu Gane” Fălticeni şi A.S. Foresta Fălticeni, împreună cu Primăria Municipiului Fălticeni şi având ca parteneri A.C.S. Nada Florilor şi Directia Judeţeană de Sport şi Tineret Suceava, au asigurat buna desfăşurare a turneului, contribuind cu premii pentru toţi copiii.

“Reuşita turneului nu ar fi fost posibilă fără implicarea colegilor mei, profesorii Dan Dăscălescu, Andrei Aileni, Cornel Anton, Lucian Hreamata şi Florin Ailenei, cu care am colaborat şi cu care am pus bazele acestui turneu în urmă cu un an. Le mulţumesc tuturor, jucători, părinţi, antrenori, sponsori, parteneri şi sperăm ca acest turneu să devină permanent şi să-şi creeze un istoric în lumea fotbalului juvenil”, ne-a declarat prof. Iulian Darabă, directorul Clubului Sportiv Şcolar “Nicu Gane” Fălticeni.

Clasament grupa 2009:

1. Cenizia Rădăuţi

2. ACS Juniorul Suceava

3. CSS Nicu Gane Fălticeni

4. Artys Botoşani

5. Foresta Fălticeni 2016

6. ACS Junior Câmpulung Moldovenesc

Clasament grupa 2010:

1. ACS Juniorul Suceava

2. ACS Junior Câmpulung Moldovenesc

3. CSS Nicu Gane Fălticeni I

4. Foresta Fălticeni 2016

5. Artys Botoşani

6. LPS Suceava

Cupa “Nada Florilor” la înot

Tot sâmbătă, s-a desfăşurat la Complexul de agrement „Nada Florilor” concursul de înot Cupa “Nada Florilor”. Au participat aproximativ 100 de copii care învaţă să practice acest sport în urbea de pe Şomuz. Primii care au intrat în bazin au fost înotătorii lotului de performanţă al clubului A.C.S. „Nada Florilor” din Fălticeni, printre aceştia numărându-se şi sportivii medaliaţi cu aur şi argint la Campionatul Naţional de Înot şi la competiţiile regionale. Apoi au luat startul începtătorii şi avansaţii, care, deocamdată, practică acest sport pentru iniţiere. Participanţii au fost răsplătiţi la final cu diplome, căşti de înot şi un pachet cu dulciuri oferite de primarul Cătălin Coman.