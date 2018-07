Tenis de câmp

Municipiul Bacău a găzduit zilele trecute turneul de seniori Simba Invest Cup, o competiție internațională cotată la Gradul 5 în circuitul ITF. Competiția a avut în program concursuri la șase categorii de vârstă în întrecerile de simplu și alte două la dublu, beneficiind de o largă participare. Dintre tenismanii suceveni s-a aflat pe tabloul de concurs doar Alexandru Năstasă, care a lăsat însă o excelentă impresie.

Năstasă a izbutit să câștige întrecerea de simplu a categoriei de vârstă +45 de ani, fiind urmat în clasament de moldoveanul Igor Comarovschi și de conaționalul său Mirel Caea.

În proba de dublu, perechea formată din Alexandru Năstasă și Igor Comarovschi a ajuns până în finală, acolo unde a cedat greu, în trei seturi, în fața principalilor favoriți, Eugen Lupeș (România) / Andre Sada (Brazilia).

„A fost un turneu reușit pentru mine. Am jucat foarte bine la simplu, devansându-l în ierarhia finală pe Igor Comarovschi, cel mai bun jucător din Republica Moldova la această categorie de vârstă. La dublu, am condus autoritar meciul până la jumătatea disputei, după care am cedat inițiativa oarecum inexplicabil”, a declarat Alexandru Năstasă.