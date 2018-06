Lupte greco-romane

Clubul Sportiv Municipal Suceava are în premieră un reprezentant la Campionatul European de lupte greco-romane pentru juniori III, ce are loc în aceste zile în localitatea Gyor, în Ungaria. Este vorba de suceveanul Luca Giovani Popovici, sportiv ce practică luptele greco-romane de aproximativ șase ani de zile sub îndrumarea antrenorilor Daniel Ciubotaru, Andrei Bolohan și Valerică Gherasim, și este elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Suceava. Luptătorul sucevean a obținut dreptul de a participa la Campionatul European în luna mai, atunci când a reușit să câștige locul I la categoria 68 de kilograme, la selecția pentru europene ce a avut loc la București. Luca Giovani Popovici va debuta astfel într-o competiție internațională, după ce s-a remarcat de multe ori în competițiile naționale. În anul 2014, luptătorul de la CSM Suceava a reușit să câștige titlul de campion național la juniori IV, în anul 2016 a câștigat bronzul la naționalele de juniori III, iar în acest an a fost foarte aproape de medalie la naționalele de cadeți și a pierdut bronzul pe o greșeală în repriza a doua la o competiție unde a luptat cu sportivi ce erau cu doi ani mari.

„Sperăm ca Luca Giovani Popovici să facă o figură frumoasă și să aibă un parcurs cât mai lung la acest Campionat European de juniori III, competiție la care clubul nostru are un sportiv în premieră. Mulțumim Primăriei și Consiliului Local Suceava pentru sprijinul pe care ni-l acordă în activitatea noastră”, a declarat antrenorul Daniel Ciubotaru, de la CSM Suceava.