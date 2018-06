Fotbal județean

Stadionul Areni a devenit gazda tradițională a finalei Cupei României Railex. Ediția din acest an le aduce față în față, de la ora 17.00, pe Șomuz Fălticeni și Viitorul Liteni, cel mai bine clasate echipe în ierarhia Ligii a IV-a Inter Conti la finalul ediției de campionat 2017-2018, deci există toate premisele să asistăm la un spectacol fotbalistic bun. Chiar dacă pentru campioana județului obiectivul numărul rămâne câștigarea barajului pentru promovarea în eșalonul al treilea, gruparea din Fălticeni a tratat cu maximă seriozitate și partidele din Cupa României, neascunzând faptul că dorește să realizeze eventul.

„Nu cred că putem fi considerați favoriți în această partidă, mai ales că într-o competiție cum este Cupa României totul este posibil. Mă aștept la un joc spectaculos și echilibrat, ținând cont că se întâlnesc cele mai bune echipe ale momentului în întrecerea județeană. Dacă pentru Viitorul Liteni Cupa a rămas obiectivul primordial al sezonului, noi țintim spre promovarea în Liga a III-a, astfel că este foarte important să nu avem parte de accidentări în perspectiva confruntării de la baraj. Pentru noi este o onoare să ne aflăm în această după-amiază pe stadionul Areni, fiind o încununare a muncii depuse de echipă timp de un an de zile”, a declarat Cătălin Ungureanu, președintele ASC Șomuz.

Cea de-a doua protagonistă a finalei, Viitorul Liteni, reprezintă un club de tradiție în fotbalul județean sucevean. An de an, echipa pregătită de Demis Maranda ocupă locuri fruntașe în ierarhia Ligii a IV-a, reprezentând o nucă tare pentru orice adversar. În nici un caz Viitorul nu pornește cu șansa a doua în întâlnirea de pe Areni, mai ales că are în componență câțiva jucători cu mare experiență competițională, precum Velescu, Cristescu, Râșcu, Fl. Ailenei, Duman sau frații Răzlog.

„Țin să felicit încă de pe acum jucătorii pentru parcursul din acest sezon. De asemenea, doresc să mulțumesc Primăriei din Liteni pentru sprijinul constant pe care ni-l oferă. În ceea ce privește finala Cupei României Railex, atât eu cât și jucătorii ne dorim ca acest frumos trofeu să ajungă la Liteni, ca o răsplată după an foarte bun pentru noi”, a declarat Demis Maranda, antrenorul principal al celor de la Viitorul.