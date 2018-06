Handbal

Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reuşit ieri să câştige medalia de vicecampioană a României în Campionatul Naţional. În turneul final de la Sfântu Gheroghe, echipa pregătită de Răzvan Bernicu a ajuns până-n finală, unde au cedat în faţa celor de la CSM Bucureşti, un club susţinut de primăria capitalei, ce dispune de foarte multe resurse. În prima zi a turneului final, LPS Suceava a trecut de CSŞ Sighişoara cu scorul de 35 – 33, după ce la pauză a avut 18 – 17. Din păcate, în acest meci s-a accidentat Ionuţ Logofătu, iar echipa a fost nevoită să joace următoarele patru meciuri cu un singur inter dreapta, Robert Alupoaie. În meciul doi din grupă, sucevenii au trecut de CSŞ Galaţi cu scorul de 35 – 21, 18 – 8 la pauză, iar în ultimul meci au pierdut în faţa echipei cu care aveau să se întâlnească şi-n finala mare, CSM Bucureşti, scor 21 – 30. În semifinale, LPS Suceava a întâlnit Potaissa Turda, echipă cu care la turneul semifinal a terminat la egalitate. La capătul unui meci de luptă fizică şi psihică, în care au dat totul, elevii lui Răzvan Bernicu s-au impus la limită, 23 – 22, după ce în ultimele 30 de secunde, adversarii au avut atacul, dar au ratat. Ieri, în finala mare, sucevenii n-au mai putut să facă un meci la fel de bun ca cel din semifinale, din cauza oboselii şi au pierdut cu 25 – 32.

Claudiu Lazurcă a fost desemnat cel mai bun inter stânga, dar şi golgheterul competiţiei

La finalul competiţiei, pe lângă această performanţă notabilă reuşită de echipa LPS, sucevenii au avut şi două premii individuale, ambele câştigate de Claudiu Lazurcă, mai exact, titlul de golgheter al competiţiei şi de cel mai bun inter stânga.

„Pentru mine această medalie de argint este echivalentă cu cea de aur, dacă ne uităm cu ce cluburi ne-am bătut la turneul final. În semifinale am făcut poate cel mai bun meci din acest sezon, unul în care sportivii au dat totul pe teren şi-n care uzura fizică şi psihică a fost foarte mare. În aceste condiţii a fost greu să ne mai luptăm la fel în finala cu CSM, o echipă ce are o bancă de rezerve la acelaşi nivel cu titularii. În primul meci l-am pierdut şi pe Logofătu şi am fost nevoiţi să forţăm un singur inter dreapta în celelalte patru meciuri. Este o performanţă extraordinară după 9 ani de muncă şi sacrificii cu această generaţie de copii foarte talentaţi, cu care am mai luat bronzul naţional acum doi ani, la juniori II. Vreau să mulţumesc conducerii LPS, părinţilor, sportivilor, dar şi celor de la Pepenero şi restaurantului Crystals of London”, a declarat antrenorul sucevean, Răzvan Bernicu.

LPS Suceava a folosit la acest turneu final un lot format în care s-au regăsit sportivii: Cosmin Moglan şi Ionuţ Andreescu – portari, Antonio Pintilei, Casian Gabinat, Vlăduţ Lazoreac, Claudiu Lazurcă, Vlad Niculică, Ovidiu şi Bogdan Cozorici, Ionuţ Logofătu, Robert Alupoaie, Albert Vizitiu, Emanuel Muntean, Samuel Stanciuc, Marcelo Oargă şi Ioan Muntean.

O parte din jucătorii echipei vor continua lupta pentru medalii la turneul final al Campionatului Naţional pentru juniori II, ce va avea loc de miercuri la Turnu Severin.