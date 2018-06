Fotbal

Echipa de fotbal ACS Juniorul Suceava a reuşit să câştige ieri, finala fazei zonale a Campionatului Naţional pentru juniori sub 15 ani şi să se califice astfel la turneul semifinal, acolo unde ajung cele mai bune opt echipe din ţară. De joi şi până ieri, stadionul Areni din municipiul Suceava a fost gazda etapei de zonă a competiţiei, fază la care pe lângă suceveni au mai fost prezente alte şase echipe, reprezentantele judeţelor Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui şi Galaţi. Cele şapte echipe au fost împărţite în două grupe, una de 3 şi una de 4, echipa pregătită de antrenorul Bogdan Pantea picând cu echipele din Botoşani, Neamţ şi Vaslui.

Sucevenii au început în forţă acest turneu şi s-au impus la scor, 5 – 0 în disputa cu CSŞ Botoşani. În a doua zi, Juniorul Suceava a trecut la scor de neprezentare de LPS Piatra Neamţ, 3 – 0, iar în ultimul meci din grupă a învins cu 3 – 1 principala contracandidată la calificare, LPS Vaslui.

Sucevenii au reuşit să câştige finala la loviturile de departajare, după ce au condus cu 2 – 0 şi au fost egalaţi în ultima fază a meciului

Ieri, Juniorul Suceava a disputat finala mare a etapei de zonă în compania celor de la CSM Poli Iaşi, echipă ce-n grupe a trecut cu 3 – 2 de LPS Bacău şi 2 – 0 de ACS Junior Galaţi. Sucevenii au început bine acest joc şi şi-au creat mai multe ocazii, din care doar una singură a fost fructificată în prima parte prin Vlad Hreceniuc, jucător ce a şutat în portar din careu, iar mai apoi a recuperat şi a şutat în plasă, după ce l-a întors pe portarul advers. Oaspeţii au avut şi ei o mare ocazie de gol, dar nu au reuşit să marcheze în faţa porţii. În partea a doua, Juniorul a continuat jocul bun şi şi-a mărit avantajul după un şut puternic a lui David Toader de la marginea careului, la care mingea a trecut printre braţele portarului advers. Pe final de joc, un fundaş sucevean a trimis mingea într-un adversar, dar tuşierul a dictat corner spre nemulţumirea spectatorilor şi a băncii tehnice de la Juniorul. Ieşenii au executat lovitura de colţ la colţul lung, unde a fost găsit un jucător de la oaspeţi ce a trimis mingea cu capul în plasa porţii sucevene. Oaspeţii au forţat egalarea şi erau să fie prinşi de mai multe ori pe contraatac, dar au reuşit-o în ultima fază a meciului, după ce arbitrul central a prelungit partida cu aproximativ 5 minute.

Portarul Răzvan Zofotă a reuşit să apere a şaptea lovitură de departajare

Din fericire, Juniorul Suceava s-a impus la loviturile de departajare, după ce la a patra au trimis mingea în bară, dar şi oaspeţii au trimis pe lângă poartă, iar la a şaptea lovitură, portarul sucevean Răzvan Zofotă s-a întins şi a scos mingea în aut, spre bucuria colegilor şi a părinţilor aflaţi în tribune.

„Sâmbătă a fost o zi în care am vorbit cu băieţii să fie foarte concentraţi, deoarece ştiam că Vasluiul este cea mai bună echipă din celelalte şi am crezut că după victoria cu ei s-a terminat turneul. Astăzi, în finală am făcut un joc foarte bun, chiar dacă pe final ne-am împotmolit puţin. Chiar dacă am fost egalaţi în ultima fază, mă bucur că am reuşit să fim puternici şi să rămânem concentraţi la loviturile de departajare. Îi felicit pe băieţi pentru această calificare şi vreau să mulţumesc tuturor celor care ne-au ajutat să organizăm acest turneul zonal la Suceava. Am rămas plăcut surprins de numărul mare de spectatori care au asistat la toate meciurile şi mă bucur că-n final am fost câştigători. La lovituri le-am spus elevilor să fie concentraţi şi să uite c-am fost egalaţi, mai ales că înaintea turneului le-am transmis că putem să avem parte şi de penalty-uri. Important este c-am demonstrat că suntem cea mai bună echipă din Moldova şi sper ca la turneul semifinal să facem iar o figură frumoasă şi poate să jucăm una din cele două finale naţionale”, a explicat antrenorul Bogdan Pantea.

ACS Juniorul Suceava a început finala cu CSM Poli Iaşi în formula: Răzvan Zofotă, Tiberiu Danileţ, Eduard Neamţu, Leonard Pascar, Luca Atitienei, Sebastian Nechita, David Toader, Andrei Varaşciuc, Vlad Hreceniuc, Albert Hofman şi Denis Solovăstru. Pe parcursul meciului au mai intrat: Ilie Marian, Robert David, Vlăduţ Luţu şi Mihnea Moştoflei, pe bancă fiind şi Sandro Solcan, Ştefan Socoliuc şi Robert Ciornei.

ACS Juniorul Suceava va juca turneul semifinal în perioada 14 – 17 iunie, alături de alte trei echipe, într-una din cele două grupe de câte 4 echipe.