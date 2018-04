Bukovina Vicovu de Jos a remizat pe terenul liderului

Futsal – Liga a II-a

Bukovina Vicovu de Jos, reprezentanta județului Suceava în competiție, continuă să facă o figură frumoasă în Liga a II-a de futsal. În runda a XX-a, trupa pregătită de Cristin Burlică a avut o evoluție apreciată, izbutind să remizeze, scor 4-4, în fieful liderului Clujana Cluj-Napoca, formație ca și promovată în primul eșalon valoric din România.

„Am făcut un meci bun și pot să spun că ne-am ridicat la nivelul impus de adversarii noștri. Jocul per ansamblu a fost foarte echilibrat, cu toate că în prima repriză inițiativa a aparținut mai mult gazdelor, iar în mitanul secund noi am fost cei care am atacat mai mult. Au mai rămas două etape de jucat până la finalul campionatului, obiectivul nostru fiind acela de a ne apăra poziția a patra din clasament”, a declarat Cristin Burlică.

Duminică, pe 29 aprilie, Bukovina va evolua tot în deplasare, la Fortius 2014 Buzău, urmând să încheie campionatul pe teren propriu, pe 6 mai, împotriva codașei Pro-Tineret Sighișoara.

Rezultate înregistrate în etapa a XX-a:

Kereszthegy Remetea - West Deva 9 - 1

Luceafărul Buzău - Ceahl[ul Piatra Neamț 7 - 5

Dinamo Leonardo Oradea - Fortius 2014 Buzău 7 - 8

AS Inter Gheorgheni - Colţea 1920 Braşov 5 - 11

Clujana Cluj-Napoca - Bukovina Vicovu de Jos 4 - 4

KSE Târgu Secuiesc - Pro-Tineret Sighișoara 16 - 4

Clasament

1. Clujana Cluj-Napoca 20 15 2 3 199-76 47

2. Luceafărul Buzău20 14 1 5 126-94 43

3. Colţea 1920 Braşov 20 17 0 3 144-70 41

4. Bukovina Vicovu de Jos 20 13 1 6 151-107 34

5. KSE Târgu Secuiesc 20 10 3 7 137-113 33

6. Fortius 2014 Buzău 20 11 0 9 104-86 33

7. Futsal Ceahlăul Piatra Neamț20 10 2 8 117-98 32

8. West Deva 20 7 2 11 97-146 23

9. AS Inter Gheorgheni 20 5 2 13 83-125 17

10. Kereszthegy Remetea 20 4 2 14 99-146 14

11. Dinamo Leonardo Oradea 20 3 2 15 95-160 11

12. Pro-Tineret Sighișoara 20 2 1 17 65-196 7

Notă: Gruparea Colțea Brașov a fost penalizată cu 10 puncte, iar Bukovina Vicovu de Jos cu 6 puncte!