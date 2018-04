Fotbal, Liga a III-a

Sâmbătă, în etapa a 23-a din Liga a III-a de fotbal, reprezentanta judeţului Suceava în acest eşalon, Bucovina Rădăuţi a bifat al 8-lea rezultat negativ din acest sezon, după eşecul cu scorul de 1 – 2 din deplasarea de la Sănătatea Darabani. Echipa antrenată de Daniel Bălan şi Dorin Goian a primit gol în minutul 15, când Apetroaiei l-a învins pe Puianu cu un şut excelent de la peste 20 de metri. Bucovina Rădăuţi a reuşit egalarea după 30 de minute de joc prin Iulian Ionesei, jucător ce a primit o centrare bună de la Alecsandru, scor la pauză 1 – 1. Rădăuţenii au alergat după golul victoriei, dar în minutul 84, la o lovitură liberă la poarta lor, Florescu a trimis mingea în propria poartă, iar Bucovina n-a mai reuşit egalarea până la final.

„Ştiam că ne aşteaptă un meci dificil şi le-am transmis asta jucătorilor, mai ales dacă nu te concentrezi 100% şi asta s-a întâmplat. Am primit un gol după un şut de la peste 20 de metri, dar am echilibrat meciul şi am reuşit să egalăm. În partea a doua, când eram peste ei şi căutam golul victoriei din păcate a venit o lovitură liberă la care ne-am dat autogol. Până la final am încercat să egalăm, dar gazdele au tras de timp şi ne-a fost greu. Îmi pare rău c-am pierdut, dar ăsta este fotbalul şi mergem înainte, iar peste trei zile au şansa să şteargă cu buretele evoluţia mai modestă de la Darabani”, a explicat antrenorul Dorin Goian.

Bucovina Rădăuţi a început meciul de la Darabani în formula: Puianu – Alecsandru, Vişinar, Florescu, Antonesei – Ungurianu, Vitu, Timiş, Stoian – Ionesi şi Ciobanu, pe parcursul partidei intrând în teren şi Vicliuc.

Etapa 23

CSM Roman – AFC Hărman 1 – 2

CSM Paşcani – CSM Focşani 0 – 4

Sporting Lieşti – Metalosport Galaţi 3 – 0

Avântul Valea Mărului – AFC Odorheiu Secuiesc 0 – 3

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – Aerostar Bacău 3 – 0

KSE Târgu Secuiesc – Suporter Club Oţelul Galaţi 1 – 2

Sănătatea Darabani – Bucovina Rădăuţi 2 – 1

Olimpic Cetate Râşnov a stat

Clasament

1. Aerostar Bacău 22 16 4 2 65-16 52

2. Suporter Club Oţelul Galaţi 22 14 7 1 44-11 49

3. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc21 15 4 2 52-20 49

4. Sporting Lieşti 22 12 4 6 42-20 40

5. CSM Roman 21 11 4 6 46-28 37

6. AFC Hărman 22 11 3 8 39-19 36

7. Olimpic Cetate Râşnov 21 10 6 5 35-19 36

8. CSM Focşani 22 8 8 6 39-25 32

9. Bucovina Rădăuţi 21 9 4 8 26-19 31

10. KSE Târgu Secuiesc 21 7 5 9 50-38 26

11. AFC Odorheiu Secuiesc 22 8 1 13 34-41 25

12. Sănătatea Darabani 21 6 4 11 31-42 22

13. CSM Paşcani 21 4 1 16 21-54 13

14. Avântul Valea Mărului 21 2 1 18 26-61 7

15. Metalosport Galaţi 22 0 0 22 2-139 -12