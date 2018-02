Volei, cadeţi

Echipa de volei cadeţi a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reuşit duminică să-şi asigure un loc, din punct de vedere matematic, în faza următoare a Campionatului Naţional, la turneul semifinal. Elevii antrenorului Tudor Orăşanu s-au impus duminică, cu scorul de 3 – 1 la seturi, pe terenul principalei candidate la locul trei, ultimul ce duce mai departe după sezonul regulat, formaţia LPS VCM Piatra Neamţ. Gazdele au început mai bine acest meci decisiv pentru locul III şi au reuşit să se impună cu 25 – 20. Tot nemţenii au avut iniţiativa şi-n debutul setului secund, dar pe parcurs, sucevenii au reintrat în joc şi au egalat la seturi, după un 25 – 18. În următoarele două seturi, echipa pregătită de Tudor Orăşanu a mers mult mai bine şi a încheiat meciul la 3 – 1 la seturi, după un 25 – 12 şi 25 – 17.

„Din păcate am început greu acest meci, în faţa unei echipe ce s-a dovedit mai motivată pentru victorie, mai ales că juca acasă. În setul II am reuşit să-i ajungem, după un început bun al gazdelor, iar mai apoi am reuşit să ne facem jocul. Prin această victorie ne-am asigurat un loc la turneul semifinal, acesta fiind şi obiectivul propus pentru acest sezon. Îmi doresc ca-n meciurile viitoare să nu mai începem aşa timoraţi şi să fim mai încrezători în forţele noastre, deoarece altfel nu vom putea să jucăm la adevărata valoare”, a explicat antrenorul Tudor Orăşanu.

LPS Suceava a abordat meciul de la Piatra Neamţ cu un lot format din sportivii: Tudor Ștreangă, Eduard Cazacu, Alexandru Roman, Vlad Ștreangă, Valentin Istrate, Kevin Varvaroi, Marius Bortă, Denis Croitor, Alexandru Croitor, Alin Romaniuc, Cosmin Boghian şi David Aioanei.

În această etapă, cealaltă reprezentantă a judeţului Suceava, CSȘ "Nicu Gane" din Fălticeni, pregătită de Marius Stan, a stat, dar oricum este calificată la turneul semifinal. În ultima etapă, echipa din Piatra Neamţ va sta şi chiar dacă va câştiga restanţa cu Botoşani, oricum nu mai are cum să-i ajungă pe suceveni, care au patru puncte în faţă. LPS Suceava va încheia returul cu un meci pe teren propriu, cu CSȘ Botoşani, iar CSȘ "Nicu Gane" Fălticeni va juca la CSȘ Bacău, ambele meciuri fiind programate pe 25 februarie.

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. CSȘ Nicu Gane Fălticeni 7 6 1 0 0 20

2. CSȘ Botoşani 6 4 0 1 1 17

3. LPS Suceava 7 3 0 1 3 16

4. LPS VCM Piatra Neamţ 7 2 0 0 5 11

5. CSȘ Bacău 7 0 1 0 6 -5

Legenda

C Jocuri câştigate cu 3-0 şi 3-1

C1 Jocuri câştigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 şi 0-3