Rugby

Naţionala de rugby seniori a României a început în forţă noua ediţie din Rugby Europe International Championship, cu o victorie la scor în faţa Germaniei. Stejarii s-au impus sâmbătă, pe stadionul Cluj Arena, cu scorul de 85 – 6, la capătul unui meci în care au reuşit nu mai puţin de 13 eseuri, dintre care două ale căpitanului României, humoreanul Mihai Macovei. Germanii au rezistat presiunii puse de România doar cinci minute, Sione Fakaosilea a marcat primul eseu al meciului, în minutul 12, Mihăiţă Lazăr, ieşean ce a făcut junioratul la CSȘ Gura Humorului, a adus a doua încercare a stejarilor, Florin Vlaicu fructificând ambele transformări. Oaspeţii au pus pe tabelă primele trei puncte după o lovitură de pedeapsă, iar Tangimana Fonovai a adus un nou eseu pentru România, după o cursă de 50 de metri a lui Cătălin Fercu. Până la pauză, Tangimana a reuşit a doua încercare, căpitanul stejarilor, humoreanul Mihai Macovei, reuşind şi el un eseu, scor după 40 de minute, 31 – 6, după o lovitură de pedeapsă a oaspeţilor şi o transformare a lui Vlaicu.

Mihai Macovei a reuşit un eseu şi-n partea a doua a jocului

Repriza secundă a aparţinut în totalitate României, care a marcat nu mai puţin de 54 de puncte. Stelian Burcea a culcat balonul în terenul de ţintă advers după o acţiune a pachetului de înaintare, apoi a fost rândul lui Paula Kinikinilau şi al lui Ionuţ Dumitru, iar scorul a devenit 52 – 6, după trei transformări ale lui Vlaicu. Până la final, stejarii au mai reuşit cinci încercări prin Sione Fakaosilea, Paula Kinikinilau, Mihai Macovei, Alin Coste şi Stephen Shennan, două transformate de Florin Vlaicu, alte două transformări avându-l ca autor pe Valentin Calafeteanu, scor final 85 – 6.

„Este o victorie frumoasă pentru noi, dar mai ales extrem de importantă în ce priveşte calificarea la Cupa Mondială din Japonia. Am fost motivaţi şi concentraţi în meci, toţi ne-am dorit victoria pentru că aveam o revanşă de luat. Germania a fost un adversar pe care l-am respectat şi cu care am încercat să jucăm ce ştim noi mai bine, nu ne-am uitat pe tabelă să vedem câte puncte avem, ci am încercat să marcăm de câte ori am putut. Urmează meciul cu Spania, un meci greu pe care trebuie să-l câştigăm. Am avut şi anul trecut un meci greu cu ei la Bucureşti, iar faptul că prin victoria în faţa Rusiei rămân cu şanse de calificare la Cupa Mondială face ca întâlnirea de la Madrid să fie mai importantă. Aşteptăm să avem la meci cât mai mulţi români alături de noi, avem nevoie de susţinerea lor şi sperăm să-i răsplătim cu un meci frumos”, a declarat la finalul meciului cu Germania căpitanul României, humoreanul Mihai Macovei.

Stejarii sunt la o singură victorie de o nouă calificare la Cupa Mondială din 2019

La finalul acestui meci, antrenorul României, Lynn Howells, s-a arătat mulţumit de rezultatul din teren, dar nu şi de anumite aspecte ale jocului.

„Sunt bucuros pentru această victorie, nu ai cum să nu fii altfel după ce câştigi într-un meci internaţional cu 80 de puncte. Băieţii au făcut un meci bun, şi-au dorit mult să câştige, toţi ştim că eşecul de anul trecut cu Germania ne-a durut mult. Sunt însă şi un pic nemulţumit de unele aspecte ale jocului nostru, grămada noastră ar fi trebuit să domine mai mult jocul, pentru că este una experimentată. În plus, au fost momente ale jocului în care am fi putut marca şi nu am făcut acest lucru, iar în meci acest lucru te poate costa mult. Jucătorii trebuie să realizeze că meciul se joacă 80 de minute şi nu ai voie să te relaxezi, nu ai voie să te gândeşti că ai 20 sau 30 de puncte în faţă. Urmează Spania, un adversar dificil, pentru că victoria obţinută de iberici în Rusia le dă şansa de calificare la Cupa Mondială, iar dacă vor câştiga în faţa noastră, au această şansă. Însă ceea ce contează pentru noi este să câştigam în Spania, să ne asigurăm calificarea de acum. Suntem la un singur meci, la o singură victorie de a se asigura calificarea şi trebuie să fim maxim de concentraţi”, a explicat antrenorul stejarilor, Lynn Howells.

România este pe primul loc în cursa de calificare pentru Cupa Mondială, iar o victorie în Spania ar asigura cel puţin locul II în Rugby Europe International Championship, ce duce direct la turneul final, pentru că Georgia este deja calificată la competiţia din Japonia, de anul viitor.