Concurs

Sportivii secțiilor de canotaj de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregătiți de antrenorul Ioan Despa, și ai Clubului Sportiv Școlar "Nicu Gane" din Fălticeni, pregătiți de Vasile și Ana Avrămia, se află de aproape patru săptămâni în pregătirea de iarnă, cea de sală, în care se antrenează pe ergometre.

Ergometrul este un aparat de antrenament care imită secvența de mișcări practicată de canotori în barcă, mai mult în ceea ce privește efortul fizic, nu și ca tehnică. Aparatul nu simulează balansul lateral al bărcii. În timpul iernii, atunci când condițiile meteo nu permit canotorilor să iasă pe apă, folosirea ergometrului este metoda perfectă pentru menținerea condiției fizice, „canotajul de interior” devenind un sport de sine stătător, cu competiții organizate pe timpul iernii.

Sâmbătă, canotorii celor două cluburi vor merge la Iași, pentru prima competiție oficială din acest an, Cupa României la ergometru, pentru juniori și seniori. Acest concurs se desfășoară pe distanța de 6000 de metri, în șase centre distribuite pe zone geografice, câștigătorii fiind stabiliți după centralizarea rezultatelor.

„Cupa României este prima competiție oficială din acest an și sperăm să obținem rezultate bune, deși venim după o pregătire de doar trei săptămâni și jumătate, după trei săptămâni de pauză. Avem parte și de un schimb de generații, dar avem sportivi talentați, de perspectivă, ce sper să confirme. Mulțumim Primăriei și Consiliului Local Suceava pentru sprijinul pe care ni-l acordă, dar și clubului de care aparținem, CSM Suceava”, a explicat antrenorul canotorilor de la CSM, Ioan Despa. Pe 12 martie, canotorii din județ vor intra din nou în lupta pentru medalii, la Campionatul Național de Ergometru, ce va avea loc la Piatra Neamț.

Cosmin Pascari se pregătește pe apă în Italia, cu lotul României de seniori

La Cupa României va lipsi cel mai titrat canotor al Clubului Sportiv Municipal Suceava, Cosmin Pascari. După cel mai bun an din cariera sa de până acum, canotorul pregătit de antrenorul Ioan Despa se pregătește în această perioadă pe apă, în Italia, alături de lotul național al italienilor. Cosmin va sta cel puțin o lună în Italia, pe lângă pregătire urmând să aibă parte și de selecții pentru diferite bărci ale lotului. Tot de la CSM Suceava, Alexandru Dumitru Ciobâcă se pregătește la baza de la Snagov cu lotul național de tineret al României, în timp ce Florin Artenie Fântânaru este la lotul de juniori, alături de colegul său Ciprian Loghin, iar în acest an are două obiective importante, participarea la Campionatul Mondial de juniori și la Jocurile Olimpice ale Tineretului din Argentina. Tot la lotul de juniori se află și sportiva Georgiana Moroșanu, de la CSȘ "Nicu Gane" Fălticeni.