Kickbox

Sportivul sucevean Andrei Ostrovanu a debutat în noul an cu o victorie în România, la gala SuperPro FightNight ce a avut loc la Sibiu. Evenimentul a fost organizat la iniţiativa SUPERPRO TEAM, una dintre cele mai titrate echipe din sportul de contact mondial, din care face parte şi suceveanul Andrei Ostrovanu, una ce-n ultimul deceniu a livrat pe scena mondială campioni de răsunet precum Rico Verhoeven, Benny Adegbuyi sau Albert Kraus. Andrei l-a întâlnit în ring pe Călin Petrişor, un sportiv de la clubul Respect Gym din Găieşti, într-o luptă de kickbox pe reguli de K-1 în limitele categoriei 70 de kilograme.

„Știind că adversarul are lovituri puternice de braţe pe contră am decis să lupt la distanţă. Deţinând controlul luptei am reuşit să obţin o victorie clară la puncte, în fata unui public frumos. Anul 2017 a fost unul bun pentru mine, cu lupte atât în România, cât şi-n afara ţării în Belgia şi-n Olanda, în gale precum Colosseum Tournament sau SuperPro Fight Night. Anul 2018 va fi unul foarte activ pentru mine, unul în care-mi doresc să obţin cât mai multe victorii pentru a-mi atinge obiectivele. Am reînceput pregătirea şi aştept noutăţi despre următoarea luptă.

Cu aceasta ocazie mulţumesc domnului Lucian Sănduleac şi echipei Safe Construcţii Civile şi Industriale pentru susţinerea pregătirii mele din Olanda”, a explicat sportivul sucevean Andrei Ostrovanu.

Din iarna anului 2016, Andrei se antrenează la puternicul club SuperPro din Olanda, unde are parte de un grup unit şi competitiv din care fac parte luptători binecunoscuţi în lume, mai ales în circuitul Glory, precum Benny Adegbui sau campionul mondial al greilor, Rico Verhoeven. În cariera sa la profesionişti, Andrei Ostovanu are la activ 34 de meciuri, dintre care 28 de victorii şi 6 înfrângeri.