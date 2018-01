Întăriri

Ținând cont că din lotul aflat sub comanda lui Florentin Petre, la Poiana Negri, lipsesc mai mulți fotbaliști de bază din turul campionatului, oficialii Forestei fac eforturi să întărească echipa în timp util, astfel încât Foresta să poată lupta cu șanse reale pentru evitarea retrogradării. Astfel, în cantonamentul formației sucevene au ajuns deja trei jucători noi. De departe cel mai titrat dintre ei este atacantul francez Loic Kharoubi, un fotbalist cu CV cu adevărat impresionant. În vârstă de 25 de ani, Kharoubi are în portofoliu formații cunoscute precum Valenciennes și Dunkerque din Franța, Al Gharafa (Qatar), Catanzaro și Brescia (Italia), Samsunspor (Turcia) sau Bolton Wanderers (Anglia). Kharoubi vine după o accidentare serioasă la genunchi și intenționează să-și relanseze cariera în România. Sub comanda lui Florentin Petre se mai află și moldovenii Mihai Negură, fundaș stânga, și Oleg Lupușor, mijlocaș central, ambii în vârstă de 23 de ani, de la Speranța Nisporeni.