Interes crescut pentru noua bijuterie a fotbalului sucevean, Sebastian Nechita

Fotbal

Unul dintre marile talente ale fotbalului sucevean este fără doar şi poate mijlocaşul Sebastian Nechita. Datorită abilităţilor tehnice şi aptitudinilor fizice de care dispune la cei doar 14 ani ai săi, Seby evoluează cu succes atât în campionatul juvenil pentru gruparea de care aparţine, Juniorul Suceava, cât şi la echipa de seniori a clubului, una dintre fruntaşele Ligii a IV-a. Component de bază al echipei naţionale de juniori Under 15 a României, Nechita a intrat în atenţia întregii ţări prin intermediul internetului şi al canalului de televiziune Pro X, care a difuzat de mai multe ori pe post un gol antologic marcat de Nechita în campionatul Ligii a IV-a, cu şut în vinclu, de la 40 de metri. Ca urmare a evoluţiilor pozitive şi a progresului constant înregistrat, în ultimii ani tânărul junior sucevean fiind desemnat aproape de fiecare dată cel mai bun jucător la competiţiile la care a participat, acesta a intrat în zona de interes a mai multor grupări de calibru din ţara noastră.

De situaţia tânărului fotbalist sucevean s-au interesat în ultimul timp CSU Craiova, Foresta, dar şi cei care se ocupă de noua academie a celor de la FCSB, însă managerul ACS Juniorul Suceava, Bogdan Pantea, a precizat că nu se pune deocamdată problema unei despărţiri.

„Seby este abia la început de drum, iar prioritatea numărul unu în clipa de faţă, am discutat acest subiect şi cu părinţii lui, este să termine cu brio clasa a opta. Trebuie să fim foarte atenţi, să nu grăbim lucrurile, pentru că ar fi păcat să se piardă un talent aşa mare ca el. Cred că în acest moment clubul Juniorul este cadrul perfect pentru ca Seby să se dezvolte ca om şi ca fotbalist. Suntem cu toţii o familie şi e înconjurat numai de prieteni aici. În plus, are parte de experienţe fotbalistice atât la juniori, cât şi la echipa de seniori a clubului. Va veni şi timpul în care va fi gata pentru o nouă provocare în viaţa lui, dar nu cred că acest lucru se va petrece înainte de împlinirea vârstei de 16 ani”, a declarat Bogdan Pantea.