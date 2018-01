Handbal

Aflată în perioada de pregătire de dinaintea reluării partidelor oficiale din Liga Naţională, echipa de handbal seniori a Universităţii Suceava a început seria celor cinci meciuri test programate în această lună. Marţi, de la ora 17.30, echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a evoluat pe terenul uneia din candidatele la titlu în acest an în Liga Naţională, Potaissa Turda, într-un meci pe care gazdele l-au câştigat la o diferenţă de 12 goluri, scor final 37 – 25. În debut de meci, Turda s-a distanţat la patru goluri, dar universitarii au revenit, iar după un sfert de oră, gazdele au început să se distanţeze, pe fondul unui joc deschis, dar în care sucevenii au ratat foarte mult. La pauză, Potaissa avea deja 7 goluri diferenţă, scor 19 – 12, iar în partea a doua jocul a continuat în aceeaşi direcţie, Universitatea testând mai multe formule de echipă, în teren intrând toţi jucătorii ce au făcut această deplasare. În plus, studenţii nu au avut o atitudine agresivă în apărare, probabil şi pentru a nu risca noi accidentări, ce au decimat lotul în turul campionatului.

„Mă aşteptam să pierdem, dar cu siguranţă nu la această diferenţă. Venim după o perioadă de încărcătură fizică şi-n plus am întâlnit o echipă puternică, ce se bate pentru titlu şi care avea deja două meciuri test disputate. Am greşit foarte mult la finalizare, iar în apărare n-am avut acea răutate din meciurile oficiale şi aici s-a făcut diferenţa. Am văzut în mare parte ce avem de îndreptat în jocul nostru, mai ales c-am folosit tot lotul în diferite formule”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Adrian Chiruţ încearcă să identifice un prim VII în meciurile ce urmează

Ieri la amiază, echipa CSU Suceava a bifat un al doilea meci de pregătire, pe terenul echipei de pe locul III din seria a II-a din Divizia A, Universitatea Cluj. La capătul a două reprize, sucevenii s-au impus fără probleme, cu scorul de 41 – 29, după ce la pauză a fost 25 – 15.

„În meciurile ce urmează vom încerca să identificăm jucătorii ce-şi doresc să lupte pentru îndeplinirea obiectivului şi să facem un prim VII pe care-l vom folosi mai mult în partea a doua a campionatului, una foarte importantă. Avem tot lotul la dispoziţie şi vom încerca să înlăturăm cât mai multe greşeli ce apar în jocul nostru. În aceste două meciuri au revenit în teren şi jucătorii ce au fost la recuperări mai lungi, inclusiv portarul Cristian Tcaciuc, ce nu este refăcut 100%, dar cu siguranţă va fi până la primul meci oficial”, a completat Adrian Chiruţ.

Mâine, de la ora 17.00, echipa suceveană va disputa al treilea meci test, pe terenul liderului din seria I a Diviziei A, Ştiinţa Municipal Bacău, iar săptămâna viitoare va avea două meciuri tari, acasă la liderul clasamentului din Liga Naţională, Steaua Bucureşti, miercuri şi joi, pe 24 şi 25 ianuarie.

Pe 31 ianuarie, CSU Suceava va relua campionatul cu un meci la CSM Bucureşti, ce va fi transmis în direct pe postul de televiziune TVR, începând cu ora 17.30.