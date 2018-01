Humoreanul Vlad Nistor a fost omul meciului din derby-ul cu liderul clasamentului din Federale 1 Elite

Rugby, Federale 1 Elite

Rugbistul humorean Vlad Nistor îşi continuă cariera la clubul francez Sporting Club Albigeois, cu care în sezonul trecut a evoluat în a doua ligă din Franţa, Pro D2, iar în acest sezon luptă în Federale 1 Elite, o divizie cu un format nou în care se regăsesc 11 cluburi profesioniste, potente din punct de vedere financiar ce luptă pentru promovarea în eşalonul II. Sâmbătă, Vlad Nistor a fost titular în derby-ul disputat pe teren propriu cu liderul clasamentului, SOC Rugby Chambery. La capătul unui meci spectaculos, echipa lui Vlad Nistor a reuşit să se impună cu scorul de 34 – 17, victorie cu ajutorul căreia echipa SC Albi a urcat până pe locul II în clasament. În acest, rugbistul humorean în vârstă de 23 de ani a avut o evoluţie foarte bună, pe fondul căreia a reuşit să marcheze două eseuri, unul în minutul 34, după o margine câştigată în 22-ul advers şi o cursă până în terenul de ţintă, în care Vlad nu a mai putut fi oprit de apărătorii oaspeţilor. A doua încercare reuşită de internaţionalul humorean a venit în minutul 48, după mai multe pase la 30 de metri de buturile adverse, Vlad Nistor primind balonul în postura de aripă. Mai mult, la finalul partidei, rugbistul humorean a fost declarat omul meciului în acest derby în care a jucat titular în linia a III-a a grămezii, pe postul de flancher.

„Ne aşteptam la un meci foarte complicat împotriva celor de la Chambery. A fost o victorie importantă care ne-a adus pe locul II în clasament. Nu mai jucasem de patru săptămâni şi dorinţa noastră de a juca s-a văzut pe teren, am arătat ca o echipă, am jucat colectiv, iar victoria a fost meritată”, a declarat pentru Monitorul de Suceava, după meciul de sâmbătă, Vlad Nistor.

La 23 de ani, humoreanul Vlad Nistor are deja 24 de selecţii la naţionala de seniori a României

Născut pe 26 martie 1994, humoreanul Vlad Nistor are 1,92 metri şi 105 kilograme şi joacă în linia a treia a pachetului de înaintare. Fost component şi căpitan al naţionalelor sub 17, 18 şi 19 ani, cu care a evoluat la trei campionate europene, Vlad a debutat la naţionala de seniori la doar 19 ani, în 2013, într-un meci câştigat în faţa Rusiei în Rugby Europe Championship. De atunci şi până în prezent, humoreanul a strâns nu mai puţin de 24 de selecţii pentru naţionala de seniori. În anul 2012, Vlad a plecat de la CSȘ Gura Humorului la Academia de Rugby a clubului francez Castre Olimpique, unde a jucat la juniori, iar mai apoi la grupele superioare de vârstă. În anul 2016, Vlad Nistor a semnat cu echipa SC Albi, din eşalonul II al Franţei, făcând astfel pasul la seniori, la profesionişti.

„Anul 2017 nu a început aşa cum speram la nivel de club. Astfel în sezonul trecut am avut multe probleme, iar la final am retrogradat din Pro D2. Sezonul acesta însă este total diferit. Spiritul de echipă, atmosfera foarte bună din vestiar şi foarte multă muncă ne-au adus victorii ca cea de ieri.

De cealaltă parte, anul 2017 a fost foarte reuşit din punctul de vedere al echipei naţionale, deoarece am fost campioni europeni în primăvară, am participat la turnee în Japonia şi Canada, unde am profitat de meciuri cu echipe puternice, iar în toamnă ne-am măsurat forţele cu Samoa şi Tonga, echipe renumite în rugby-ul mondial”, a concluzionat ieri humoreanul Vlad Nistor.

Pentru anul 2018, Vlad a spus că-şi doreşte în primul rând să fie sănătos şi să nu aibă parte de accidentări, pentru a-şi ajuta echipa în încercarea de a ajunge din nou în eşalonul II din Franţa, dar la echipa naţională unde va lupta pentru o nouă calificare la Cupa Mondială din 2019, din Japonia, competiţie la care îşi doreşte foarte mult să participe în teren pentru stejari.