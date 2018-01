Fotbal județean

Liga a IV-a suceveană este condusă la jumătatea întrecerii de Șomuz Fălticeni, grupare care are drept obiectiv pentru acest sezon promovarea în eșalonul al treilea. Chiar dacă fotbalul este un joc colectiv, la final de an se întocmesc și fel de fel de ierarhii individuale. Clasamentul golgeterilor, spre exemplu, are în componență o serie de nume cunoscute publicului larg sucevean. Aceste top este condus de Răzvan Bîgu (Șomuz Fălticeni) și Andrei Trofin (Moldova Drăgușeni), cu câte 12 goluri marcate. Bîgu, care a fost nevoit să-și încheie cariera de profesionist din cauza unor succesiuni de grave accidentări, a activat mulți ani pe Areni, pentru Rapid și Sporting Suceava, în prezent fiind angajat ca antrenor la Liceul cu Program Sportiv. Cei doi sunt urmați în ierarhie de un golgeter de meserie, Cătălin Vasiliu, cu 11 goluri, fostul atacant al grupării de Liga a III-a Juventus Fălticeni fiind de ani buni antrenor-jucător la Șomuzul Preutești. Treapa a treia a podiumului golgeterilor este ocupată la jumătatea întrecerii de Bogdan Prichici (Juniorul Suceava) și Marian Apostol (Progresul Frătăuții Vechi), alți doi fotbaliști care au cochetat în trecut cu eșalonul a treilea, fiind legitimați la Sporting, respectiv Bucovina Rădăuți. Dintre jucătorii cu nume, în topul marcatorilor din județ îi mai regăsim pe Constantin Ferariu (7 goluri), ex Ceahlăul și Rapid Suceava, care este antrenor-jucător la Siretul Dolhasca, sau Cristian Râșcu (Viitorul Liteni, 5 goluri), un mijlocaș trecut binișor de prima tinerețe, care a activat ani buni în primele două eșaloane valorice din România pentru FC Brașov, Unirea Focșani, Juventus București sau Petrolul Moinești. De asemenea, mai trebuie semnalate prezențele lui Eduard Bandi (Șomuz Fălticeni), fost internațional de tineret al țării noastre pe vremea când evolua la Rapid București, și Sergiu Corban (Viitorul Liteni), campion european de minifotbal cu echipa națională a României, ambii cu câte 4 goluri marcate. Același număr de reușite îl are și Daniel Cristescu (Viitorul Liteni), care are în CV formații precum Ceahlăul Piatra Neamț, Rapid Suceava sau Dunărea Galați.