Handbal, juniori

Doi dintre handbaliștii echipelor de juniori ale Liceului cu Program Sportiv din Suceava, Claudiu Lazurcă și Vlăduț Lazoreac, participă în aceste zile la un stagiu de pregătire centralizată la Izvorani cu lotul lărgit de juniori (2000-2001) al României. Acest cantonament face parte din Proiectul Talent, demarat în toamnă de Federația Română de Handbal, ce are ca are ca obiectiv principal monitorizarea și selecția unui număr cât mai mare tineri handbaliști pentru loturile naționale de cadeți și juniori. După acest stagiu, 20 dintre jucători vor continua pregătirea, lotul național urmând să aibă două meciuri test în compania echipei Poloniei. De altfel, naționala României se pregătește pentru Campionatul European de juniori, ce va avea loc în vară, în Croația. La primul cantonament din acest proiect a fost prezent și un alt jucător de la LPS Suceava, Ionuț Logofătu, care de această dată n-a mai fost convocat. În programul Talent, România a fost împărțită în patru zone, în care federația are un reprezentant, iar în fiecare lună antrenorul naționalei de juniori merge acolo și împreună cu antrenorii din zonă face patru antrenamente, câte două pe fiecare categorie de vârstă.

Un alt scop al programului este acela de a nu fi lăsat deoparte în procesul de selecție nici un tânăr jucător, mai ales că la această vârstă există fluctuații în capacitatea de a face sport și a performa. În același timp acești tineri handbaliști beneficiază de minim 30 de antrenamente cu antrenorul echipei naționale, în timp ce antrenorii pot să vină și să urmărească modalități noi de antrenament.