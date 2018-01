Hochei

Sâmbătă și duminică, echipa de hochei juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal Suceava, pregătită de antrenorii Constantin Curelar și Cătălin Vasiliu, a evoluat pentru a doua oară în acest sezon pe patinoarul artificial din oraș, în a doua etapă a Campionatului Național, în compania celor de la Dunărea Galați. Deoarece n-au avut gheață în turul campionatul, sucevenii au solicitat Federației Române de Hochei pe Gheață să joace toate meciurile din turul campionatului în deplasare, fiind și singura echipă ce nu dispune de un patinoar acoperit.

Diferența de pregătire pe gheață de la două luni pe an la aproape 10 luni s-a văzut și-n cele două partide din weekend, gălățenii impunându-se cu 12 – 0 și mai apoi cu 9 – 2.

„Ca la fiecare meci din acest sezon, dar și din ultimii ani, diferența de pregătire pe gheață se simte foarte mult. În plus, nu avem cum să ajungem la același nivel cu adversarii ce au parte pe an, de cel puțin nouă luni de gheață, de la 8-9 ani de când au început hocheiul și până la această vârstă. Totuși, chiar dacă am avut doar o lună de gheață, jocul echipei noastre a crescut față de turul campionatului, când am pierdut la diferențe mult mai mari. Mulțumim Primăriei și Consiliului Local Suceava, dar și clubului CSM Suceava pentru faptul că ne susține să ne prezentăm în competiții și sper ca acest lucru să se întâmple și-n continuare”, a declarat antrenorul Constantin Curelar.

Acesta a remarcat și câțiva jucători din lotul sucevean, portarul Alexandru Sfetcu, Eric Rizac, Eric și Oliver Petrovici, Teodor Cușnir, Ștefan Rață, Ștefan Năstase și Cosmin Cimbru, o parte din ei activând și la loturile naționale sub 14 sau 16 ani.

În etapa viitoare, sucevenii vor primi vizita campioanei din Miercurea Ciuc, în două meciuri programate pe 27 și 28 ianuarie.

La începutul lunii februarie, sucevenii și-au propus să organizeze la patinoarul artificial o nouă ediție a turneului organizat în memoria regretatului antrenor, Ștefan Tomovici.