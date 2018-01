Fotbal – Liga a II-a

Foresta a fost echipa extremelor în prima parte a campionatului, fiind formația cu cei mai mulți jucători utilizați, 44, alt record fiind legat de numărul stranierilor care au evoluat pentru formația suceveană, 13, aceștia provenind din țări dintre cele mai exotice, după cum urmează: Diallo (Senegal), Masella (Italia), Pappoe (Ghana), Secrier si Belevschi (Rep. Moldova), Renquin, Chalabi si Belkacem (Algeria), Acolatse (Togo), Boumina (Belgia), Kimbaloula (Congo), Movsisyan (Armenia) si Eridson (Guineea-Bissau). Dintre toți jucătorii care s-au perindat pe la Foresta în sezonul de toamnă cea mai bună impresie a lăsat-o însă mijlocașul Andrei Cerlincă, un produs sută la sută al fotbalului sucevean, care a fost lansat în fotbalul mare de profesorul Ovidiu Căldăruș, de la Liceul cu Program Sportiv. Chiar dacă a fost chinuit de accidentări, Cerlincă a tras de multe ori echipa după el în turul campionatului, izbutind să marcheze 3 goluri și să ofere tot atâtea pase de gol în cele 11 meciuri în care a fost utilizat.

„Mă bucur că evoluțiile mele au fost apreciate, chiar dacă problemele medicale nu mi-au dat pace. Am jucat majoritatea meciurilor cu injecții, pe durere, din cauza crampelor musculare și durerilor de la genunchi. Am simțit că echipa are nevoie de mine și am încercat de fiecare dată să dau totul. M-am înțeles extraordinar cu antrenorul Florentin Petre, care mi-a insuflat o mare încredere și mi-a oferit libertate pe teren”, a declarat mijlocașul Forestei.

Fost internațional de juniori și de tineret al României, Andrei Cerlincă are în CV formații precum Rapid Suceava, Rapid București sau FC Brașov.

Andrei Cerlincă nu este doar un fotbalist foarte bun, ci și un om hotărât în viața de zi cu zi. Chiar dacă are abia 22 de ani, a absolvit deja Facultatea de sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, fiind în prezent în anul I la Master.