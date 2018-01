Liga a II-a

După ce a pus umărul la promovarea celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe în Liga I, atacantul rădăuţean Ionuţ Plămadă a ajuns în vara anului trecut în curtea celor de la ASU Politehnica Timişoara. Mutarea s-a produs într-un moment greu pentru fotbalistul în vârstă de 28 de ani, care nu mai călcase pe gazon de patru luni din cauza unei duble fracturi la claviculă. După două luni de acomodare la clubul bănăţean, fostul jucător al formaţiilor Rapid Suceava, FC Botoşani şi Farul Constanţa şi-a intrat uşor în ritm, încheind sezonul de toamnă ca titular în formaţia pregătită de Bogdan Andone, pentru care a marcat 3 goluri şi a oferit alte 6 pase decisive.

„Începutul la Poli a fost puţin mai greu, în condiţiile în care veneam după acea gravă accidentare, însă pe parcurs mi-am dat drumul la joc. Am întâlnit aici nişte fani extraordinari, un grup de jucători unit, şi oameni de cuvânt în conducerea clubului, care au ţinut cont de tot ce au promis. Cum şi cei doi antrenori, Bogdan Andone şi Gabi Vochin, sunt extrem de bine pregătiţi, putem spune că rezultatele noastre din tur, care au dus la o clasare pe locul 5 în ierarhia Ligii a II-a, nu pot fi considerate întâmplătoare”, a declarat Ionuţ Plămadă.

După ce şi-a petrecut vacanţa de iarnă acasă, în Bucovina, fotbalistul celor de la Poli se va întoarce în Banat pe data de 15 ianuarie, când este programată reunirea lotului.

„Încă nu ştiu ce planuri are conducerea clubului, însă ar fi extraordinar să ne putem bate pentru promovarea în Liga I. E drept că este aproape imposibil să le mai prindem din urmă pe primele două clasate, Dunărea Călăraşi şi Hermannstadt Sibiu, însă putem să luptăm pentru locul 3, care asigură prezenţa la baraj. Cred că ar veni 30.000 de oameni pe stadion la Timişoara la un asemenea meci”, a precizat Ionuţ Plămadă, care mai are contract cu ASU Politehnica până în vara acestui an.