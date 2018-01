Seniorii de la CSM Suceava revin de luni la antrenamente

Volei

Echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va reveni de luni la antrenamente. Deoarece nu au posibilităţi financiare pentru a efectua un stagiu de pregătire centralizată, sportivii pregătiţi de antrenorul jucător Marius Orăşanu se vor antrena la Suceava, la sala Unirea, până la reluarea campionatului, pe 27 ianuarie, când vor primi vizita uneia din cele trei candidate la promovare, VCM Piatra Neamţ. Din păcate, veştile nu sunt prea bune pentru echipa suceveană, la reunire existând şansa să nu vină doi dintre jucătorii de bază, ce provin din Piatra Neamţ, Dan Lupuleasa şi Vlăduţ Mihuţ.

„Din ce semnale am, Lupuleasa şi Mihuţ s-ar putea să renunţe la volei şi să se angajeze sau să plece în străinătate la muncă. Îi înţeleg foarte bine deoarece au 22 sau 23 de ani şi nu pot să se întreţină din puţinii bani de la echipă, care vin o dată la trei luni. Eu voi încerca să-i fac să se răzgândească, dar nu cred că am prea mari şanse, atâta timp cât nu avem ce să le oferim. Sunt doi jucători importanţi şi lipsa lor se va resimţi în angrenajul echipei. Astfel vom fi nevoiţi să jucăm în teren cu mai mulţi juniori, ba chiar mă gândesc să mai aduc un jucător de la LPS, căruia să-i fac dublă legitimare, pe lângă cei cinci ce sunt deja la echipă, voleibalişti ce au crescut mult de când evoluează şi la seniori”, a explicat antrenorul sucevean Marius Orăşanu.

Tehnicianul sucevenilor s-a arătat mulţumit de evoluţia echipei în turul de campionat, mai ales că se aştepta la rezultatele înregistrate de echipă în cele cinci meciuri.

„În turul de campionat mi-aş fi dorit o victorie în meciurile cu cele trei candidate la promovare. Am fost foarte aproape de acest lucru în meciul de acasă cu Ştiinţa Bucureşti, când am avut minge de set la 1 – 1, dar din păcate n-am reuşit victoria. În ciuda experienţei anumitor jucători din lot este greu să te lupţi cu echipe ce au jucători din prima ligă şi care au salariu de 2.000 de lei şi primă de joc de 500 de lei. În plus este greu să motivezi nişte sportivi cărora nu le oferi ceva pentru efortul lor. O parte lucrează şi este greu să ajungă la toate antrenamentele, iar pregătirea mai precară se simte uneori în meci, mai ales cu adversari puternici”, a mai adăugat antrenorul Tudor Orăşanu.

CSM Suceava mai are de disputat o restanţă, meciul din prima etapă a returului ce trebuia să se desfăşoare în luna decembrie, cu CTF Mihai I Bucureşti, fiind amânat la cererea oaspeţilor, care aveau mai mulţi jucători la loturile de juniori.

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. CS Rapid Bucureşti 6 4 1 1 0 15

2. CSU Ştiinţa Bucureşti 6 4 1 0 1 14

3. VCM Piatra Neamţ 6 4 0 1 1 13

4. CSM Suceava 5 2 0 0 3 6

5. CTF Mihai I Bucureşti 5 1 0 0 4 3

6. CSM Râmnicu Sărat 6 0 0 0 6 0

Legenda

C Jocuri câştigate cu 3-0 şi 3-1

C1 Jocuri câştigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3