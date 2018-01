Fotbal

În vârstă de 34 de ani, fotbalistul sucevean Lucian Goian are parte de un sezon foarte bun în prima ligă din India, acolo unde evoluează la echipa Mumbai City FC. Zilele trecute, în etapa a opta din Indian Super League, echipa lui Lucian Goian a reuşit să se impună cu scorul de 4 – 0, într-un meci disputat pe teren propriu cu Delhi Dynamos. Fundaşul sucevean, ce este şi căpitanul echipei Mumbai City FC, a deschis scorul în minutul 12, după ce coechipierii săi au ratat o lovitură de la 11 metri, celelalte trei goluri fiind reuşite de Santon, Thiago şi Singh, în minutele 43, 49 şi 79.

În acest început de an, fotbalistul sucevean a fost ales între cei mai buni cinci fundaşi din campionatul indian.

În vară, fotbalistul sucevean a semnat un contract pe două sezoane cu actuala sa echipă, Mumbai City, la care a mai evoluat în anul 2016, înainte să plece în Australia, la Perth Glory.

„Anul 2017 a fost unul foarte bun pentru mine, din toate punctele de vedere, atât profesional, cât şi personal. După o scurtă experienţă în Australia am semnat un nou contract cu Mumbai City, o echipă unde am revenit cu plăcere, unde sunt foarte apreciat şi respectat şi unde familia mea se simte foarte bine. La fel ca-n 2016, mulţi jucători de la echipă sunt veniţi cu familiile aici, ceea ce face ca lucrurile să meargă mult mai uşor. Mă bucur c-am reuşit să marchez în ultima etapă, mai ales că pentru un fundaş, un gol marcat este ca cireaşa de pe tort. Avem a doua apărare din campionat şi cred că lucrurile merg în direcţia bună. Pentru anul 2018 îmi doresc să fim sănătoşi, atât eu cât şi familia, iar pe plan profesional îmi doresc ca la finalul sezonului să ridic deasupra capului trofeul de campion al Indiei”, a declarat pentru Monitorul de Suceava fotbalistul sucevean Lucian Goian. Lucian a mai adăugat că sărbătorile le-a făcut la hotelul unde stă, alături de familie şi colegi. Mai mult, a avut oaspeţi nişte prieteni din România, care i-au adus preparate tradiţionale, cârnaţii româneşti făcând furori printre colegii de echipă, aşa cum au făcut micii româneşti în Australia.

În cariera sa, Lucian Goian a evoluat pentru echipele Foresta Suceava, FC Oneşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Dinamo Bucureşti, Astra Ploieşti, Tianjin Teda, Beijing Baxy, Perth Glory, FC Braşov şi CFR Cluj.