Aproape 200 de iubitori ai tenisului de masă au participat sâmbătă, 23 decembrie, la a X-a ediţie a Cupei „Moş Crăciun” - Turneu de nivel A „Jubiliar” din circuitul AmaTur, organizat la Fălticeni de ACS Șomuz Fălticeni cu sprijinul Primăriei Fălticeni, al Consiliului Judeţean Suceava şi al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava. La startul evenimentului a fost prezent şi primarul Cătălin Coman, care a apreciat interesul crescut pentru turneul organizat la Fălticeni şi care a devenit internaţional, participând şi 11 tenismeni de peste hotare ( şapte din Ucraina, 3 din Republica Moldova şi unul din marea Britanie). Numărul mare de participanţi la cele cinci categorii (Începători – 54 jucători, Avansaţi – 51 jucători, Open – 23 jucători, Elite – 34 jucători şi Masters- 36) a pus organizatorii în situaţia de a suplimenta numărul de mese de joc şi de a muta competiţia destinată avansaţilor în sala de sport a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, restul meciurilor desfăşurându-se în Sala “Gabriel Udişteanu”. Au fost prezenţi concurenţi care participă în turneele AmaTur, din Suceava, Botoşani, Bacău, Buzău, Brăila, Covasna, Harghita, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Vrancea, Timiş, Sibiu, şi Cluj.

„A fost un turneu frumos, cu o participare record de jucători foarte bine pregătiţi, motiv pentru care le mulţumesc colegilor din Circuitul AmaTur pentru sprijinul privind logistica. Pentru câştigători am avut premii care au constat în materiale sportive, diplome, cupe, tricouri, iar la Categoria Masters, ocupanţii primelor patru locuri au fost recompensaţi şi cu premii simbolice în bani cuprinse între 50 euro şi 50 lei. Am mai premiat jucătorii cu cele mai multe turnee A şi A+ în anul 2017 şi am acordat premii speciale pentru introducerea pe harta AmaTur a unor noi localităţi:

Paşcani - domnii Costel Donisan şi Mihai Robu şi Oneşti - domnii Daniel Diţu, Liviu Serban şi Tudor Gaureanu. Nu am fi reuşit să organizăm acest turneu, cel mai mare din Moldova din perioada de iarnă, prin numărul de participanţi, dacă nu am fi fost sprijiniţi de Primăria Municipiului Fălticeni prin accesul gratuit la Sala de Sport “Gabriel Udişteanu” şi asigurarea de medalii, cupe şi tricouri pentru premiere, Colegiul „Mihai Băcescu” care ne-a asigurat accesul gratuit la Sala de Sport, Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava care ne sprijină constant în organizarea acestor turnee”, ne-a spus ing. Cătălin Cozma, organizatorul turneului de la Fălticeni.

Deşi sunt intraţi în circuitul competiţional de aproximativ un an, jucătorii din Cernăuţi şi Chişinău s-au remarcat la Categoria Open, respectiv Masters, dând astfel greutate turneului din urbea de pe Şomuz. Trei dintre românii din nordul Bucovinei, Artur Morari, Rostislav Dovgani şi Maxim Melniciuk, prin locurile ocupate în clasamentele categoriilor la care au concurat şi Gheorghe Litovcenko– Chişinău, locul III la Masters, sunt jucători pe care îi vom vedea din ce în ce mai des pe podiumurile de premiere ale competiţiilor internaţionale de tenis de masă.

Clasament Începători

1. Petrică Hetriuc - Suceava

2. Petru Gherghel - Bacău

3 - 4 Lucian Branduşan - Rădăuţi

Adrian Iliuţă - Sânnicolau Mare

5 -- 8

Ionuţ Blanariu - Băişeşti

Catalin Nuţu - Târgu Neamţ

Petruş Hărmănescu - Brăila

Alin Ivan - Paşcani

Clasament Open

1. Artur Morari - Cernăuţi

2. Cristian Istrate - Bucureşti

3 - 4 Alin Vâlcu - Botoşani

Alexandru Subcinski - Suceava

5 -- 8

Maxim Melniciuk - Cernăuţi

Purdilă Dan - Fălticeni

Nicuşor Bulubaşa - Comăneşti

Ovidiu Sebastian Nicolaiciuc– Iaşi

Clasament Elite

1. Cosmin Hasna - Straja

2. Costin Corcoz - Focşani

3 -- 4 Vasile Spanu - Vicovu de Jos

Rostislav Dovgani - Cernăuţi

5 -- 8

Levente Laszlo - Miercurea Ciuc

Surdu Marcel - Iaşi

Ditu Daniel - Oneşti

Ungureanu Adrian – Suceava

Clasament Masters

1. Bogdan Postudor - Iaşi

2. George Durdun. - Bucureşti

3 -- 4 Gheorghe Litovcenko - Chişinău

Marius Moşneagu. - Fălticeni

5 -- 8

Iulian Bularda - Bârlad

Marcel Surdu - Iaşi

Gabriel Nemtoi - Suceava

Dionisie Blanariu - Băişeşti

Clasament Avansaţi

1. Nelu Aldea - Fălticeni

2. Munteanu Silviu - Suceava

3 -- 4 Mihai Laic - Roman

Florin Ungureanu - Suceava

5 -- 8

Iulian Fotia - Bacău

Catalin Doru Maftei - Comăneşti

Valentin Ianoş - Suceava

Radu Banea – Sibiu