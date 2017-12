Handbal, juniori III

Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, formată majoritar din elevi ai Şcolii Gimnaziale ,,Ion Creanga’’ Suceava, a terminat jumătatea sezonului regulat în Campionatul Naţional pe locul III în seria I, la un singur punct distanţă de primele două clasate, LPS Iaşi şi LPS Piatra Neamţ. Elevii profesorului Vasile Boca au acumulat un total de 16 puncte, după cele şase victorii şi două înfrângeri. Tinerii universitari au început campionatul cu o înfrângere, 29-30 pe terenul echipei LPS Piatra Neamţ, ca mai apoi să bifeze trei victorii consecutive, 30-21 cu LPS Iaşi, 46-30 cu LPS Roman şi 51-26 cu LPS Suceava.

În etapa cu numărul cinci, universitarii pierd pentru a doua oară, 31-35 în deplasare cu LPS Botoşani, meci în care elevii lui Vasile Boca au prestat un joc slab, mult sub aşteptări. După cele cinci etape din cadrul campionatului naţional a avut loc primul turneu de sală, desfăşurat la Bacău, turneu în care universitarii au reuşit să câştige toate cele trei jocuri, 32-19 cu LPS Piatra Neamţ, 33-29 cu LPS Iaşi şi 33-25 cu LPS Roman.

,,În acest moment ne aflăm la jumătatea campionatului şi putem spune că nu suntem chiar mulţumiţi de locul ocupat şi jocul prestat de sportivi noştri. Grupa este una destul de echilibrată, cu 4 echipe care se luptă pentru cele 3 locuri care duc la turneul semifinal. Am început destul de slab, cu o înfrângere împotriva celor de la LPS Piatra Neamţ, echipă pe care la turneul de sală am reuşit să o învingem destul de clar. La Botoşani cred că am tratat jocul destul de superficial, copiii intrând în teren deja învingători, lucru care ne-a costat destul de scump. Turneul de sală numărul I a fost unul bun, reuşind să ne impunem în toate cele 3 jocuri, victorii care ne-au redresat în îndeplinirea obiectivului, şi anume câştigarea grupei la sfârşitul sezonului”, a explicat antrenorul Vasile Boca.

Universitarii şi-au propus să ajungă la turneul final, unde se va da lupta pentru medaliile naţionale

Şi-n acest sezon, oficialii echipei de juniori III de la CSU Suceava şi-au propus să ajungă la turneul final, chiar dacă va fi mai greu decât în anii trecuţi, deoarece va fi un singur turneu semifinal.

„Avem o generaţie bună la această categorie de vârstă, care la minihandbal şi juniori IV a bifat două medalii, una de argint şi una de bronz. Îmi doresc să ne pregătim mult mai bine pentru returul de campionat şi să atacăm locul I, loc care în mod normal ne-ar uşura traseul spre turneul final, acolo unde ne propunem să ajungem, dar cu siguranţă după noul regulament o să ne fie extrem de greu, întrucât de anul acesta se dispută un singur turneu semifinal cu 6 echipe, din care în turneul final se califică primele 2 clasate. Vreau să mulţumesc în mod deosebit părinţilor care susţin necondiţionat activităţilor noastre, domnului director al Clubului Sportiv Universitar, Sorin Raţă, şi conducerii Şcolii Gimnaziale <Ion Creangă> Suceava, doamnei director Luminiţa Martiniuc şi doamnei director adjunct Alexandrina Jijie, pentru tot sprijinul acordat pe durata întregului an competiţional”, a explicat antrenorul Vasile Boca.

Lotul de sportivi pe care antrenorul Vasile Boca a mizat pe parcursul sezonului este format din sportivii: Dan Gaşpar, Covrig Sabin, Alexandru Balaşa - portari, Bogdan Câra, Florin Boaru, Daniel Stanciuc, Cătălin Zariţchi, Alexandru Reuţ, Paul Smocot, Rareş Florescu, Răzvan Pascuţ, Răzvan Ioan, Claudiu Stejar, Emilian Huţuleac, Sebastian Spatariu şi David Duman.

CSU Suceava va relua campionatul pe data de 3 februarie, cu al doilea turneu de sală, după care va mai avea cinci etape din cadrul returului.