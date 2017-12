Liga a III-a

Nou promovata Bucovina Rădăuți a avut parte de un parcurs bun în prima jumătate de sezon de la revenirea în eșalonul al treilea. Chiar dacă startul campionatului n-a fost unul fericit, cu trei înfrângeri consecutive în fața principalelor candidate la promovare, rădăuțenii și-au revenit pe parcurs, izbutind să încheie turul în prima jumătate a clasamentului, pe poziția 7-a. Cu doi antrenori pe mare perspectivă pe banca tehnică, Daniel Bălan și Dorin Goian, acesta din urmă alăturându-se grupului pe parcurs, Bucovina a făcut o figură frumoasă, dovedindu-se capabilă să pună probleme oricărui adversar. Ideea conducerii tehnice și administrative a clubului de a se baza doar pe fotbaliști talentați din județul Suceava pare să devină o mutare de succes, în condițiile în care la Rădăuți s-a strâns deja un nucleu de jucători tineri foarte buni, care pot deveni o forță de temut, motivați fiind profesionalismul, anvergura și dorința de reușită a lui Bălan și Goian.

Așadar, după un tur de campionat pozitiv, atmosfera la masa festivă organizată de conducerea clubului la restaurantul „Gârla Morii” din lunca Sucevei nu putea fi decât una foarte destinsă.

În fața bucatelor pregătite de maestrul bucătar Sorin Băeșu, rădăuțenii au făcut un bilanț al realizărilor pe anul 2017 și au vorbit despre planurile de viitor, nu înainte însă de le cânta „La Mulți Ani!” președintelui Vichente Popescu și antrenorului Dorin Goina, care și-au sărbătorit zilele de naștere la mijlocul lunii decembrie.

„Obiectivul nostru este o clasare între primele 5, însă putem considera că suntem în grafic, fiind la egalitate de puncte cu cele două formaţii situate în faţa noastră. Atât eu, cât şi colegul Dorin Goian suntem mulţumiţi de ceea ce am realizat până acum. E adevărat că, dacă eram puţin mai atenţi şi aveam mai multă şansă, puteam să avem câteva puncte în plus. Au fost meciuri în care am pierdut puncte pe lipsa noastră de experienţă, însă am avut parte şi de jocuri în care am fost dezavantajaţi de arbitraj. Important este că s-a văzut o creştere constantă în exprimare, părerea noastră fiind aceea că am scos aproape maximum din lotul avut la dispoziţie”, a declarat Daniel Bălan, care face cuplu pe banca tehnică a Bucovinei cu bunul său prieten Dorin Goian.

Pentru un parcurs îmbunătăţit în retur, cei doi antrenori iau în calcul completarea lotului de jucători.

„O să avem o discuție cu conducerea clubului și, în funcție de bugetul de care dispunem, o să încercăm să primenim lotul de jucători. Cred că ne-am descurcat mulţumitor în tur, în condiţiile în care am avut la dispoziţie doar 17 fotbalişti, marea lor majoritate, cu excepţia lui Ionesi şi Stoian, fiind foarte tineri. Pentru a avea însă un lot echilibrat, cu dubluri pe toate posturile, cred că se impune să mai aducem măcar 3 jucători, atenţia noastră îndreptându-se spre fotbalişti care provin din judeţul Suceava În ce mă privește, intenționez să joc din ce în ce mai puțin, deoarece doresc să mă concentrez mai mult pe cariera de antrenor”, a precizat Daniel Bălan.

Pe aceeași linie cu antrenorii se află și președintele clubului, Vichente Popescu.

„S-a muncit bine în tur la echipă. S-a văzut seriozitate la antrenamente și la jocuri, iar pentru acest lucru merită felicitați antrenorii și jucătorii. Încercăm să aducem în această iarnă doi-trei fotbaliști care să ne ajute pe faza ofensivă, astfel încât obiectivul stabilit la începutul sezonului să devină unul realizabil. Apoi, din vara anului viitor, dacă vor rămâne cei doi antrenori la echipă și vom reuși să menținem grupul de jucători intact, punem să ne propunem chiar mai mult”, a declarat oficialul Bucovinei, care a dorit să mulţumească primarului Nistor Tătar şi Consiliului Local Rădăuţi pentru sprijin şi pentru respectarea tuturor promisiunilor făcute în legătură cu echipa de fotbal.