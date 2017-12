Fotbal

Mijlocaşul Cornel Căinari n-a rămas mult timp fără echipă după ce în urmă cu aproximativ o lună de zile îşi rezilia contractul cu Ştiinţa Miroslava. Chiar dacă a avut mai multe variante de transfer, inclusiv de la Bucovina Rădăuţi, fotbalistul în vârstă de 29 de ani a decis să dea curs ofertei primite de la Aerostar Bacău, formaţie situată pe primul loc în ierarhia la zi a Seriei I a Ligii a III-a.

„Am ales Aerostar pentru că voi avea ocazia să fiu antrenat din nou de Cristi Popovici, un tehnician cu care am lucrat bine în trecut. De asemenea, sunt sigur că nu vor fi probleme de adaptare, pentru că îi cunosc deja pe mulţi fotbalişti din lot din perioada petrecută la SC Bacău sau Foresta Suceava. Am venit aici ca să pun umărul la promovare şi sper să reuşim să ne îndeplinim obiectivul, mai ales că clubul se bazează pe un buget stabil şi nu depinde de banii de la Primărie. Am găsit aici condiţii foarte bune de cazare şi masă, iar toţi jucătorii sunt cu banii achitaţi la zi”, a declarat jucătorul originar din Gura Humorului.

Nouă meciuri, dintre care şase ca titular, a evoluat Cornel Căinari pentru Ştiinţa Miroslava în acest sezon al Ligii a II-a. În cariera sa, mijlocaşul a mai evoluat pentru Sporting Suceava, Rapid CFR Suceava, SC Bacău, Bucovina Pojorâta, Foresta Suceava şi Ştiinţa Miroslava.