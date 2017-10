Costel Ilie revine pe Areni ca adversar

Liga a II-a

Foresta va avea parte sâmbătă de cel mai dificil test din actualul sezon, urmând să primească pe Areni vizita Dunării Călăraşi, cea mai în formă echipă a campionatului. Clasată în acest moment pe poziţia secundă în clasamentul Ligii a II-a, la trei lungimi în spatele liderului AFC Hermannstadt Sibiu, trupa pregătită de Dan Alexa şi de fostul antrenor al Rapidului Suceava Costel Ilie are o serie extraordinară de opt victorii consecutive. Plecând de la această stare de fapt, am încercat să aflăm de la Costel Ilie cu ce gânduri revine pe Areni şi care este secretul din spatele rezultatelor excelente înregistrate de gruparea din Călăraşi.

„Chiar dacă în acel moment fotbalul sucevean traversa o perioadă mai dificilă, eu m-am simţit bine la Suceava, am întâlnit oameni dispuşi să ajute şi de aceea revin de fiecare dată cu plăcere aici. Ştiu că au fost probleme la Suceava şi astă-vară, însă este bine că s-a găsit o soluţie ca echipa să continue în eşalonul secund, pentru că publicul de pe Areni merită fotbal de calitate. Referitor la Dunărea, nu trebuie uitat că am ajuns la Călăraşi într-un moment în care echipa era în coada clasamentului, având un singur punct acumulat după 3 etape. Împreună cu Dan Alexa am încercat să schimbăm câte ceva. Am acordat o încredere sporită jucătorilor, cerându-le în schimb mai multă responsabilitate şi implicare. Avem o echipă bună şi sper să reuşim să realizăm ceea ce ne-am propus”, a declarat Costel Ilie.

Fostul antrenor al Rapidului a studiat în amănunt Foresta

În condiţiile în care rezultatele sunt la un nivel superior, iar situaţia financiară a clubului este una foarte bună, călărăşenii şi-au propus să forţeze promovarea în primul eşalon la finalul actualului sezon. În acest sens, oficialii Dunării îşi doresc să prelungească cât mai mult seria pozitivă din campionat, aşa că au acordat o atenţie maximă confruntării cu Foresta, din etapa a XII-a.

„Foresta este o echipă în formare, care creşte de la meci la meci, de aceea ne aşteptăm la un joc foarte greu. Ambele formaţii îşi doresc cu ardoare punctele puse în joc. Noi, pentru a ne menţine bine plasaţi în cursa pentru promovare, iar gazdele, pentru a evada din zona retrogradării. Chiar dacă este o echipă total schimbată faţă de sezonul trecut, îi ştim bine pe cei de la Foresta, pentru că i-am studiat în amănunt. Au fost aduşi fotbalişti de valoare, însă omogenitatea echipei are încă de suferit”, a precizat Costel Ilie.

Lotul de jucători al Dunării este unul foarte experimentat, având în componenţă fotbalişti care au activat la nivelul primului eşalon valoric din România. Portarul Cezar Lungu a fost crescut de Steaua după care a evoluat la Poli Iaşi, fundaşul central Ştefan Mardare are în CV echipe ca Rapid Bucureşti, FC Vaslui sau Debrecen (Ungaria), Vali Munteanu a trecut pe la Pandurii Târgu Jiu sau Concordia Chiajna, în vreme ce Silviu Pană a jucat în Liga I pentru Viitorul Constanţa şi Concordia Chiajna. Călărăşenii au însă şi stranierii lor, nu mai puţin de patru astfel de fotbalişti aflându-se sub comanda lui Dan Alexa. Gaetan Missi Mezu, Baudouin Kanda, ambii mijlocaşi ofensivi, şi fundaşul central Aboubacar Gassama au naţionalitate franceză, în vreme ce Andre Mesquita este un atacant adus din Portugalia.

Călărăşenii vor ataca pe Areni cu golgheterul Ligii secunde

Cel mai periculos jucător al adversarei de sâmbătă rămâne însă atacantul Valentin Alexandru, care a revenit la Călăraşi după două experienţe nefericite la Pandurii Târgu Jiu şi Concordia Chiajna. Acesta şi-a regăsit în tricoul Dunării pofta de gol de altădată, conducând alături de Ndiaye Mediop (Ripensia Timişoara) ierarhia la zi a marcatorilor din Liga secundă, cu 9 reuşite.

Colectivul tehnic al grupării din Călăraşi este de asemenea unul competitiv, alături de Dan Alexa şi Costel Ilie din staff-ul echipei mai făcând parte preparatorul fizic Constantin Niculae, care a lucrat mulţi ani la Dinamo Bucureşti, şi antrenorul cu portarii Ion Manu, care a mai activat la Sportul Studenţesc, Al Nasr, Al Jazeera Abu Dhabi, Dinamo Bucureşti, Al Ain, Rapid Bucureşti sau CFR Cluj.

Partida Foresta – Dunărea Călăraşi va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 11.00, pe stadionul Areni.