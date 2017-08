Campionatul Regional de „Hard Enduro” al zonei Nord-Est are programat în acest sfârşit de săptămână deja tradiţionala etapă de la Câmpulung Moldovenesc: „Hard Enduro Bucovina”, concurs ce a ajuns la a 5-a ediţie şi este organizat de Asociaţia „Hai în Bucovina”. „Hard Enduro Bucovina” este un concurs de motociclism enduro (off-road, pe teren variat şi adeseori accidentat), care se desfăşoară în perioada 12-13 august, sâmbătă şi duminică, în Câmpulung Moldovenesc, traseul derulându-se în cea mai mare parte în zone montane din Obcina Feredeului şi Obcina Mare. Dacă anul trecut au fost prezenţi nu mai puţin de 180 de rideri din ţară şi din străinătate, inclusiv din Australia, în acest weekend, organizatorii de la Asociaţia „Hai în Bucovina” se aşteaptă la un nou record de participare, în competiţie fiind aşteptaţi peste 200 de participanţi, inclusiv din afara ţării.

„Acum cinci ani ne-am întâlnit mai mulţi prieteni, rideri pasionaţi de enduro din toată zona, şi am făcut un fel de concurs amical. La apel au răspuns atunci nu mai puţin de 50 de rideri şi atunci ne-a venit ideea organizării unui concurs în zona noastră. La a doua ediţie am avut parte de 120 de rideri, inclusiv doi din Australia, şi mai apoi numărul participanţilor a crescut constant, iar în acest an aşteptăm peste 200 de împătimiţi ai acestui sport”, a explicat unul dintre membrii echipei de organizare de la Asociaţia „Hai în Bucovina”.