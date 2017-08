Ascensiune

Suceveanul Cătălin Golofca a reuşit transferul carierei la vârsta de 27 de ani. Considerat cel mai talentat fotbalist sucevean al generaţiei 1990, „Cătuţu” a avut şansa să joace în eşalonul secund pentru Cetatea şi Rapid Suceava, fără să rupă însă gura târgului. Declicul s-a produs în momentul în care acesta s-a transferat la FC Botoşani, în vara anului trecut. Ajuns în Liga I, într-un mediu stabil şi profesionist, Golofca a început să dea cu adevărat măsura talentului său. Tratat cu neîncredere de banca tehnică la început, Cătălin a început uşor, uşor să-şi facă un loc în primul unsprezece şi, chiar dacă a fost în mijlocul unui mult mediatizat conflict cu antrenorul de atunci al Botoşaniului, Leo Groaavu, a încheiat sezonul precedent al Ligii I cu nişte cifre foarte bune pentru un debutant, reuşind să înscrie nu mai puţin de 9 goluri. Golofca a explodat pur şi simplu în acest debut de sezon, odată cu venirea lui Costel Enache pe banca celor de la FC Botoşani. Cele trei goluri şi cele patru pase decisive nu au trecut neobservate, astfel că a reuşit să prindă un transfer la cea mai bogată echipă din ţară, FCSB.

Golofca va purta numărul 22 la vicecampioana României şi a oferit o primă declaraţie din postura de fotbalist al FCSB-ului: „Sunt foarte fericit că am semnat cu Steaua şi consider că este un pas uriaş în cariera mea. Vreau să vorbesc mai puţin şi să muncesc foarte mult pentru a le răsplăti celor de la club încrederea acordată. Am făcut deja cunoştinţă cu noii mei colegi şi m-au primit extraordinar. Se vede că e un grup aparte şi un club uriaş. Sper din tot sufletul să fiu util echipei, să am evoluţii bune şi să mă bucur pentru trofee", a spus Golofca pentru site-ul oficial al FCSB.

În schimbul lui Golofca, FC Botoşani va primi 400.000 de euro şi 60% din sumele încasate dintr-un eventual viitor transfer.

Din păcate, Forestei nu-i va reveni nimic în urma acestei tranzacţii, jucătorul în vârstă de 27 de ani ajungând la FC Botoşani din postura de fotbalist liber de contract.