Promovare

După doi ani petrecuţi la echipa etalon a municipiului şi judeţului Suceava, un an la Rapid CFR şi unul la Foresta Suceava, fotbalistul Vasile Dănilă a reuşit să facă un nou pas important în cariera sa, şi anume promovarea la o echipă din eşalonul I al fotbalului românesc. În vârstă de 21 de ani, fostul mijlocaş al Forestei Suceava Alexandru Vasile Dănilă a fost remarcat de tehnicianul celor de la Juventus Bucureşti, Daniel Opriţa, în ambele meciuri disputate cu Suceava, în cel de pe Areni, când Dănilă a înscris în poarta bucureştenilor, dar şi-n cel din deplasare, când a dat o pasă de gol. Mai mult, Daniel Opriţa a primit referinţe despre Dănilă şi de la fostul său coleg de la Steaua Daniel Bălan, cel ce a fost doi ani de zile coleg la Suceava cu Vasile.

„Orice jucător îşi doreşte să ajungă în Liga I şi mă bucur c-am reuşit să fac acest pas la 21 de ani. Aşa s-a întâmplat şi când eram la juniori şi-am făcut trecerea la seniori, la Rapid CFR, iar cu timpul m-am acomodat. Mă pregătesc cu Juventus, dar eu sunt în urmă cu pregătirea, deoarece am făcut doar o săptămână, cu Bucovina Rădăuţi. Sper să ajung la o formă sportivă foarte bună cât mai repede şi aştept cu nerăbdare acel moment când voi debuta într-un meci din elita fotbalului românesc. Îmi doresc o carieră frumoasă în continuare, dar acest lucru nu se poate fără muncă şi sacrificii”, a explicat Alexandru Vasile Dănilă.

Vasile Dănilă a început fotbalul în clasa a 9-a, în Liga a IV-a, la juniorii de la Bradul Putna

Vasile Dănilă a început fotbalul la 15 ani, când era în clasa a IX-a, la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus. Aici a fost îndrumat şi ajutat de profesorul său Dimitrie Bîru. La această vârstă a debutat la echipa de juniori din Liga a IV-a Bradul Putna, iar după doi ani a fost promovat la echipa de seniori, cu care a jucat barajul de promovare pentru Liga a III-a împotriva echipei secunde a Gloriei Bistriţa. Ultimul an de liceul l-a făcut la Liceul cu Program Sportiv din Roman, cu care a câştigat turneul final la minifotbal pe ţară la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi-n acelaşi timp s-a calificat la turneul final al naţionalelor de juniori I. După ce a terminat liceul, la vârsta de 19 ani a ajuns la echipa de seniori a Sucevei, Rapid CFR Suceava, iar în ultimul sezon a fost unul dintre jucătorii importanţi pe postul de mijlocaş, mai ales centrali, ai aceeaşi echipe ce şi-a schimbat numele în Foresta Suceava.

„Este păcat că Foresta Suceava a ajuns în situaţia asta. Am auzit că sunt şanse să se salveze şi îmi doresc din tot sufletul acest lucru, deoarece este păcat ca un oraş ca Suceava să nu aibă o echipă de fotbal cel puţin în Liga a II-a. Am petrecut doi ani frumoşi la Suceava, unde am avut parte de un colectiv frumos şi nişte suporteri minunaţi”, a explicat Vasile Dănilă.