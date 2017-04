Rugby

Chiar dacă echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava nu mai evoluează de câţiva ani în primul eşalon, rugby-ul din judeţ este reprezentat cu cinste în Super Ligă, de jucători născuţi şi formaţi la Suceava şi Gura Humorului. Este vorba de sucevenii Ovidiu Melniciuc şi Gabriel Conache şi humoreanul Daniel Plai, sportivi care graţie talentului nativ şi a seriozităţii în pregătire au urcat destul de repede până la cel mai înalt nivel al rugby-ului românesc, unde se remarcă din plin prin evoluţiile din teren. Trebuie remarcat faptul că toţi trei joacă pe linia de trei sferturi, pe posturi cheie în jocul de rugby, toţi trei fiind polivalenţi. Astfel, într-un top al marcatorilor din Super Ligă realizat zilele trecute, Ovidiu Melniciuc se află pe locul trei, cu 64 de puncte reuşite pentru CS Universitatea Cluj în 8 meciuri jucate, în care a totalizat 547 de minute de joc. Ovidiu a fructificat 5 transformări, a reuşit 4 drop-gol-uri şi 14 lovituri de pedeapsă. Ovidiu Melniciuc a fost descoperit la vârsta de 14 ani la Școala Gimnazială din Stroieşti, de antrenorul Constantin Vlad, iar mai apoi a venit la Liceul cu Program Sportiv Suceava, unde a fost pregătit mai mulţi ani de Dumitru Livadariu. La 18 ani a plecat la Baia Mare, unde a câştigat două medalii, participând şi la două Campionate Europene cu naţionala U19. Apoi a ajuns la Știinţa Petroşani pentru doi ani, fiind şi cel mai bun marcator al ligii secunde, iar în ultimul sezon a ajuns în prima ligă la Cluj, acolo unde este şi acum.

Humoreanul Daniel Plai se află pe locul patru, la doar un punct în spatele lui Melniciuc

Un alt rugbist din judeţul Suceava ce se află în topul marcatorilor din primul eşalon este humoreanul Daniel Plai, care a reuşit 63 de puncte pentru CS Politehnica Iaşi, cu unul mai puţin decât Ovidiu Melniciuc. Daniel Plai a jucat în 9 meciuri, cu un total de 671 de minute, în care a reuşit un eseu, 17 transformări şi 8 lovituri de pedeapsă. Daniel Plai a început foarte devreme rugby-ul, de la aproximativ 7 ani, iar talentul nativ pentru acest sport l-a ajutat să progreseze mult. Descoperit şi format de antrenorul Florin Nistor, Daniel a făcut parte dintr-o generaţie foarte bună a clubului din Gura Humorului, cu care a reuşit trei medalii naţionale. În anul 2011, CSŞ Gura Humorului a pierdut finala naţională la loviturile de departajare în faţa Stelei Bucureşti, turneu final la care Daniel Plai a fost desemnat cel mai bun jucător. Un an mai târziu, echipa condusă de Florin Nistor pierdea din nou finala la sub 18 ani la Constanţa, iar în 2013 a reuşit să devină campioană naţională a României cu Daniel Plai titular. În vara aceluiaşi an, Daniel pleca la Politehnica Iaşi, alături de alţi doi colegi de echipă, Cremeniţchi şi Vaman. La cei 22 de ani, Daniel Plai a devenit în numai doi ani şi jumătate unul din cei mai importanţi jucători ai Politehnicii Iaşi, echipă ce a reuşit să promoveze în Super Ligă.

Suceveanul Gabriel Conache ocupă locul opt, cu 31 de puncte

În acest top provizoriu al marcatorilor, în care cei mai mulţi sunt jucători din afara ţării, pe locul opt se află suceveanul Gabriel Conache, cel ce a reuşit 31 de puncte pentru Timişoara Saracens, dar care a evoluat doar 368 de minute în 6 meciuri. Gabriel a bifat un număr de 3 eseuri, 5 transformări şi două lovituri de pedeapsă. Născut într-o familie în care totdeauna sportul rege a fost rugby-ul, Gabriel a dovedit, la fel ca şi ceilalţi doi fraţi, că are un talent nativ pentru sportul cu balonul oval, moştenit de la tatăl său, Vasile Conache, cel ce a fost mulţi ani jucător la CSM Suceava, iar de o perioadă de timp se ocupă de pregătirea juniorilor de la clubul sucevean. Gabriel a început să joace rugby de la 7 ani, în 1998, la CSM Suceava, cu tatăl său, iar mai apoi a plecat la CSȘ Gura Humorului, unde a fost pregătit de mai mulţi antrenori, dar în special de Dumitru Livadariu, iar mai apoi a venit un ultim an la LPS Suceava şi a jucat un tur de campionat pentru seniorii de la CSM Suceava. Suceveanul a plecat la Arad, iar din 2009 joacă pentru multipla campioană a României Timişoara Saracens, echipă cu care are la activ 9 trofee. La finalul Super Ligii din anul 2015, familia Conache a avut doi medaliaţi naţionali: Gabriel a câştigat aurul cu Timişoara, iar fratele său Tiberiu Conache a luat bronzul, cu CSM Bucureşti.