Fotbal – Juniori C

Formaţia Junior Câmpulung Moldovenesc are toate şansele să încheie pe primul loc sezonul regulat al Campionatului judeţean pentru juniori C. Gruparea pregătită de Mihai Eremie a dispus clar de Bucovina Milişăuţi în runda a XVII-a şi are cinci puncte avans în clasament, cu trei etape înaintea încheierii fazei întâi a întrecerii. Locul al doilea este ocupat de Omnia Suceava, echipă care a repurtat cel mai categoric succes al rundei. În cel mai echilibrat meci al etapei, LPS Suceava s-a impus la limită pe terenul celor de la Juniorul.

La finalul sezonului regulat, primele patru formaţii vor continua în play-off lupta pentru titlul de campioană judeţeană, echipa câştigătoare urmând să primească dreptul de a reprezenta judeţul la turneul zonal.



Rezultate înregistrate în etapa a XVII-a:

Omnia Suceava – Foresta Suceava 8-0

Juniorul Suceava – LPS Suceava 3-4

Junior Câmpulung Moldovenesc – Bucovina Milişăuţi 4-0

Clasament

1 Junior Câmpulung 17 13 2 2 58-7 41

2 Omnia Suceava 17 11 3 3 59-15 36

3 LPS Suceava 17 10 5 2 44-21 35

4 Juniorul Suceava 17 6 4 7 46-28 22

5 Bucovina Milişăuţi 17 3 0 14 20-82 9

6 Foresta Suceava 17 1 0 16 15-89 3