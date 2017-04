Volei

Voleiul juvenil din Fălticeni continuă să aibă performanţe notabile la nivel de juniori, dar şi-n competiţiile şcolare. Zilele trecute, echipa masculină a Colegiului Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni, coordonată de profesorul Bogdan Bădărău şi antrenorul Marius Stan, a reuşit să se califice la turneul final al Olimpiadei Naţionale a Sportului Școlar, după un turneu de zonă ce s-a desfăşurat la Fălticeni, în sala de sport a colegiului. Pe lângă voleibaliştii din Fălticeni, la faza pe zona Moldovei au mai fost prezente alte cinci echipe, ce au reprezentat judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ, Vaslui şi Bacău. Cele şase echipe au fost împărţite în două grupe, gazdele reuşind să câştige ambele meciuri din grupă cu scorul de 2 – 0 la seturi, cu echipele Colegiului Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti şi Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” din Botoşani. În cealaltă grupă, Liceul cu Program Sportiv din Piatra Neamţ şi-a asigurat un loc în finală după reuşitele din meciurile cu Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” Paşcani şi Colegiul Economic „Anghel Rugină” din Vaslui.

În finală, gazdele, ce au o echipă formată în majoritate din sportivi ce fac performanţă la Clubul Sportiv Școlar din cadrul colegiului, au condus cu 1 – 0 la seturi, apoi s-au relaxat prematur şi le-au permis nemţenilor să egaleze la seturi, însă au revenit în setul decisiv şi au câştigat meciul, asigurându-şi astfel un loc la turneul final, acolo unde se va da lupta pentru medaliile naţionale.

„Ne bucurăm că am reuşit să ne calificăm la turneul final şi pot spune că ne-am atins obiectivul, chiar şi mai mult decât atât. Deşi suntem peste Piatra Neamţ ca valoare, în actul secund, sportivii noştri au pierdut pe mâna lor setul, din cauza serviciilor ratate şi a atacurilor în aut. La turneul final va fi mult mai greu, deoarece avem o echipă ce jumătate este formată din elevii de clasa a IX-a şi-n plus a lipsit cel mai bun jucător, Miron David, ce se află la Dej, în cantonament cu echipa naţională sub 19 ani, în pregătire pentru Campionatul European”, a declarat antrenorul Marius Stan, cel ce se ocupă de pregătirea elevilor la secţia de performanţă a Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane”.

Profesorul Bădărău Bogdan, de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, a folosit la această etapă zonală un lot format din elevii: Alexandru Albu, Teodor Călugăriţa, Cosmin Cernăuţean, Silviu Ionaş, Denis Irimescu, Răzvan Dănilă, Alexandru Viziteu, Vasilis Simos, Richard Vrabie şi Fabian Todică. Turneul final al Olimpiadei Naţionale a Sportului Școlar la volei masculin licee va avea loc în perioada 25 – 30 aprilie, la Bucureşti.