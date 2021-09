Alertă

Un număr din ce în ce mai mare de suceveni cu forme medii și severe de Covid ajung la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Joi dimineață erau internați 98 de pacienți, dintre care 48 cu forme medii, 33 cu forme grave și 14 cu forme critice de boală. Patru dintre pacienții de la ATI Covid erau intubați. Medicul-șef al secției ATI, dr. Adrian Vasilcovici, a declarat că situația este îngrijorătoare deoarece secțiile ATI Covid din județele vecine sunt în aceeași situație și va fi greu de găsit un loc pentru un pacient pozitiv care are nevoie de terapie intensivă. „Terapia noastră intensivă de 14 locuri este plină și suntem forțați astăzi să ne mărim capacitatea la 18 pentru a ajuta acei pacienți care se află în așteptarea unui loc de Terapie Intensivă Covid, care de altfel nu este disponibil în nici unul din județele vecine. Deja am discutat cu toți șefii de secție de pe specialitățile chirurgicale și am anunțat că ne aflăm în imposibilitatea de a asigura intervenții chirurgicale la pacienții cronici și locuri pe termen lung în terapie intensivă non-Covid, din cauza reducerii numărului lor, în favoarea locurilor pe terapie Covid”, a arătat dr. Vasilcovici. Asta înseamnă că se vor face intervenții chirurgicale doar pacienților care pot fi treziți și transferați pe secțiile chirurgicale deoarece în ATI nu se mai pot asigura paturi pe termen lung la pacienții cronici operați pe non-covid. Puținele paturi rămase în ATI non-Covid sunt pentru urgențele majore non-Covid.

Situația va fi dificilă și pentru pacienții cu Covid care au nevoie de ATI. Dr. Adrian Vasilcovici a subliniat că limita maximă, din punct de vedere structural și al disponibilității personalului, la ATI Covid este de 18 locuri, pe care a atins-o joi. „Singura opțiune pentru pacientul pozitiv care va avea nevoie de terapie intensivă va fi transferul în alt județ, asta dacă acel loc există”, a afirmat șeful ATI Suceava. Acesta a făcut din nou apel la populație să se vaccineze, să folosească masca de protecție și să aplice toate celelalte măsuri de prevenție, cu atât mai mult cu cât nici unul din tratamentele utilizate până acum în tratarea pacienților cu Covid nu și-a demostrat eficacitatea.

De miercuri până joi dimineață în spitalele din județ s-au internat 24 de pacienți cu Covid, cei mai mulți în spitalul din Gura Humorului – 9. În spitalul din Suceava s-au internat 4 pacienți, la Rădăuți – 3, Câmpulung Moldovenesc – 5, Siret -3. În același interval de timp au fost externați 6 pacienți.