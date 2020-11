Calcule

Specialiștii din cadrul Spitalului Județean Suceava previzionează o creștere controlată a numărului cazurilor de coronavirus din județ până la finalul acestui an. Conducerea Spitalului Județean a transmis un grafic cu previziunea evoluției cazurilor Covid-19 la nivelul județului până la data de 31 decembrie 2020. Potrivit graficului, capacitatea maximă pe care județul Suceava o are în ceea ce privește tratarea pacienților Covid este 470 de pacienți. Conform aceluiași grafic, numărul cazurilor ar urma să crească, la data de 31 decembrie fiind previzionate aproximativ 430 de îmbolnăviri zilnice, sub capacitatea maximă menționată anterior. În opinia specialiștilor din cadrul Spitalului Județean, acest fapt înseamnă o evoluție controlată ca cazurilor de Covid.