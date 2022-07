Cu ajutorul lui Dumnezeu, Parohia Comănești continuă seria de tabere ce își propun apropierea tinerilor de viața Bisericii.

După ce, între 4 și 7 iulie 2022, s-a desfășurat în localitatea Moldova-Sulița a treia ediție a taberei pentru tineri organizată de parohie, iată că succesul acestor evenimente m-a determinat, în colaborare cu Mănăstirea Slatina, având binecuvântare arhierească, să organizez și în această „Cetate a lui Dumnezeu” o tabără de neuitat. Tabăra a fost gratuită pentru cei 23 de participanți, din care 13 copii fără posibilități materiale din satul Comănești, cu vârste cuprinse între 8 și 17 ani.

Tabăra Parohiei Comănești, a patra ediție, desfășurată într-o locație deosebit de frumoasă, încărcată nu doar de spiritualitate, ci și de istorie, am numit-o: Tabăra „În cetatea lui Dumnezeu”.

Mănăstirea gazdă ne-a oferit, în decursul celor trei zile de tabără, 25-27 iulie, cazare, masă și o maică-ghid care să răspundă necesităților concrete ale evenimentului.

Programul taberei a început cu rugăciunea de binecuvântare, urmată de masa de prânz și de prelegerea „File de istorie” susținută de părintele Ioan, care slujește aici. Maica-ghid ne-a prezentat frumoasa biserică-monument a mănăstirii, incinta și muzeul, dar și aleea intrării vechi. După-amiază, în poienița din pădure, pe unde s-au nevoit pustnici ucenici ai marelui Daniil Sihastrul, copiii s-au bucurat de jocuri educative propuse de subsemnatul preot organizator.

Ziua cea dintâi s-a încheiat cu cina, apoi cateheza „Ce să facem în sfânta biserică” și rugăciunea de seară rostită cu toți tinerii în biserică, în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

A doua zi, după rugăciunea de dimineață și mic dejun, am călătorit cu tinerii pe la Mănăstirile Râșca, Bogdănești, Cămârzani, Buciumeni, am vizitat Muzeul Apelor din Fălticeni și Casa memorială „Nicolae Labiș” din Mălini, iar în final ne-am închinat la vestita icoană a Maicii Domnului aducătoare de ploaie din biserica „Sfinții Apostoli” de la Rădășeni, unde am avut ca ghid prin istoria satului, a bisericii și a icoanei pe fiul acestor locuri, profesorul Chiriac Pavel. După prânzul de la mănăstire, au fost implicați în tabără și formatori, membri ai ASCOR Suceava, de la care au învățat copiii numeroase lucruri folositoare în cadrul „Caravanei de cateheză ASCOR - Pe urmele Prietenului tuturor”. Seara, cina și rugăciunea de seară, apoi cuvânt despre „Cum să stăm la rugăciune”.

A treia zi și cea din urmă a taberei noastre a debutat cu Sfânta Liturghie cu sobor de preoți în biserică, după care, în apropierea mănăstirii „pe-un picior de plai”, ne-am bucurat împreună de jocuri cu specific religios - „Îngerașul păzitor”, „Concursul de povești religioase”, „Cea mai frumoasă amintire” și multe altele. Timpul a trecut foarte repede, iar în încheiere, la masa festivă, au primit diplome toți tinerii pentru participarea la activități, din partea ASCOR Suceava. Din partea Maicii Starețe Filofteea, au primit daruri toți copiii participanți, cu mențiunea că au fost premiați în mod deosebit câștigătorii concursului de povești religioase, în cadrul căruia premiul întâi l-a câștigat o fetiță de doar 9 ani.

Dorim prin astfel de tabere să familiarizăm generația de mâine cu rugăciunea și studiul biblic, deoarece astfel Dumnezeu va deveni cel mai de încredere Prieten al lor, care știm că nu-i va dezamăgi pe drumul vieții. De asemeni, este un mare succes faptul că tinerii vor privi monahul sau preotul mult mai familiar prin astfel de activități.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru reușita taberei. Totodată, mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântare, mulțumim maicii starețe Filofteea și obștii monahale de la mănăstirea de maici „Schimbarea la Față a Domnului” Slatina, care, în pragul hramului fiind, au acordat o atenție deosebită evenimentului. În final, mulțumim tuturor celorlalți colaboratori pentru reușita acestei ediții a 4-a a taberei Parohiei Comănești.

(Preot coslujitor Cătălin-Teodor Popescu, Sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)