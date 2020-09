Vineri, 11 septembrie

Părintele Petru Lupăștean Barfă, protopopul Protopopiatului Rădăuți, a trecut la Domnul în dimineața zilei de 8 septembrie 2020. Părintele Petru a pierdut lupta cu viața pământeană, dar a câștigat intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu cea veșnică, plecând la ceruri în dimineața sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, zi în care este Hramul Bisericii pe care a ctitorit-o la Milișăuți. Slujba înmormântării va avea loc vineri, 11 septembrie 2020, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Milișăuți, și va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Născut la data de 23 noiembrie 1959 în satul Iaslovăț, județul Suceava, fiind al patrulea din cei cinci copii ai familiei Ion și Magdalina Lupăștean Barfă, a urmat cursurile Școlii Primare și Gimnaziale din Iaslovăț, după care a urmat cursurile Seminarului Teologic de la Mânăstirea Neamț, absolvindu-l ca șef de promoție în anul 1981. În 1994 a absolvit cursurile Facultății de Teologie din Iași. În 1981 s-a căsătorit cu Coca Iavorenciuc, cu care a avut doi copii, Bogdan și Gabriela. A fost hirotonit preot în anul 1982 pe seama parohiei Iaslovăț, unde a slujit ca preot paroh până în anul 1990. Din anul 1990 a fost preot paroh la parohia Milișăuți, iar în anul 1994 a pus piatra de temelie la noua biserică parohială, care a fost sfințită de ÎPS Pimen pe 17 august 2014.

Din anul 2009 a primit ascultarea de Protopop al Protoieriei Rădăuți. La începutul de drum ca Protopop de Rădăuți, Părintele Petru ne spunea: „Mi-am propus câteva gânduri, în primul rând să reîntipăresc în memoria și inima preoților din protopopiatul Rădăuți ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel „Așa să ne cunoască pe noi lumea, ca slujitori ai lui Hristos și economi ai tainelor lui Dumnezeu”, deci vrem ca să purtăm haina preoției cu demnitate, într-o perioadă în care vedem că și asupra bisericii ortodoxe apar fel de fel de furtuni, valuri, vânturi care ne lovesc din toate părțile, poate pentru dezbinare. Vreau să le insuflu preoților un nou gând de unire, de slujire, să purtăm haina acesta a preoției cu demnitate. Ne-am propus și o să spun și în ședințele următoare care vor avea loc la sediul protopopiatului cu clericii la începutul lunii decembrie, să dezvoltăm mai mult activitatea misionară în parohii, asta însemnând ca fiecare preot să-și cunoască foarte bine situația din parohie, și să încercăm pe cât posibil prin pastorația adecvată să facem să nu avem împotriviri contra bisericii ortodoxe. De asemenea, referitor la problemele sociale, lumea trece printr-o perioadă de criză, deci și biserica ortodoxă, o să încercăm în preajma sărbătorilor să aducem mângâiere, să facem programe foarte importante sufletești, spirituale cu copiii, cu tinerii, am primit niște reviste pentru licee „Tinerii astăzi” pe care o să le distribuim în licee pentru tineri și adolescenți. Încercăm de asemenea să avem o relație foarte bună cu autoritățile care sunt în sate și orașe pentru a îndepărta gândurile acestea de dezbinare, precum și alte abateri. Eu, ca protopop, sper că Dumnezeu o să-mi ajute prin experiența pe care o am ca paroh la parohia Milișăuți să insuflu preoților gândul acesta, să fim uniți, deci asta este lucrul cel mai important, să ne facem slujirea preoțească în primul rând și apoi celelalte, cum spune și Mântuitorul „se adaugă nouă”, deci mulțumirea pe care n-o așteptăm de la oameni, dar să avem ținta finală cum spune Sfântul Apostol Pavel ”în lupta cea bună m-am luptat, călătorii am săvârșit și credința am păzit”, deci să avem obiectivele acestea împlinite, Calea știind că este Hristos și nu alta.”