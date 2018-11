Semnal de alarmă

Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan şi-a exprimat indignarea vizavi de intenţia ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, de a îngheţa salariile în sistemul bugetar. Ioan Balan se teme că această măsură va afecta categoriile profesionale cu cele mai mici salarii, iar în final vor apărea o multitudine de inechităţi. Intenţia de îngheţare a salariilor a fost transmisă oficial către reprezentanţii Comisiei Europene, printr-o scrisoare semnată de Eugen Teodorovici.

„Vreau să cred că este o eroare a ministrului și acest lucru nu este poziția oficială a Guvernului. Personal, am apreciat faptul că în acest an salariile medicilor au fost majorate, iar tentația acestora de a pleca să muncească în spitalele din alte state ale Uniunii Europene s-a mai redus, însă nu a fost eliminată cu totul, pentru că în România medicii nu au nici spitale și nici condiții decente ca să își facă meseria. Vreau să cred că majorarea salariilor medicilor va scoate din spitale și tradiționalul plic pe care îl dădeau de obicei pacienții, care poate că se justifica la un moment dat, atunci când salariile personalului medical erau foarte mici. Din păcate, însă, măsura a venit destul de târziu, în condițiile în care România a pierdut deja 18.597 de asistente medicale și 12.103 medici, de când am intrat în UE”, a precizat Ioan Balan.

Dascălii vor fi cei mai afectaţi de măsura îngheţării salariilor

Potrivit parlamentarului sucevean, legea salarizării a reușit să aducă salarii mai mari pentru unele categorii sociale, dar sunt şi alte categorii care încă mai așteaptă salarii decente și urmăresc etapele în care se implementează legea salarizării.

Ioan Balan a oferit şi exemple în acest sens. Mai exact, personalul din învăţământ ar urma să fie cel mai afectat de măsura îngheţării salariilor, şi asta pentru că i s-a promis majorări de salarii pentru anii următori, respectiv: în 2019, profesorii ar fi trebuit să aibă salariile majorate cu 25%; în ianuarie 2020, salariile profesorilor trebuiau să crească cu încă 25%; în septembrie 2020, acestea ar fi trebuit să se majoreze cu încă 50%.

„Nu vreau să spun ce speranțe uriașe s-au creat în rândul profesorilor și învățătorilor pe tema acestor majorări de salarii. Unii au visat că pot să își cumpere casă, alții că vor scăpa de viața grea. Cine nu ar ști cât este astăzi salariul unui profesor, ar zice că profesorii vor avea salarii uriașe. Din păcate, știm cu toții că abia după dublarea lor vom putea vorbi despre salarii cât de cât decente pentru dascăli”, a mai menţionat Ioan Balan.

În ultimii ani, peste 6.500 de dascăli au plecat la muncă în străinătate

Deputatul liberal de Suceava a amintit şi faptul că reprezentanţii Comisiei Europene au avertizat asupra faptului că România a pierdut, prin migrație, nu mai puțin de 6.500 de profesori de liceu și gimnaziu, învățători și educatori.

„Motivul acestei migraţii a fost, în principal, salarizarea extrem de proastă, care a generat un deficit uriaș de profesori și învățători, în toată țara, dar în mod special în mediul rural, acolo unde condițiile sunt mai grele, iar atractivitatea posturilor este tot mai redusă. Din păcate, cu deosebită nepăsare, Ministerul Educației Naționale furnizează date în fiecare an din care reiese că mii de posturi din învățământ sunt ocupate de profesori suplinitori, de multe ori fără o calificare adecvată unui proces educativ de calitate. Guvernul trebuie să facă rost de bani pentru a-și onora angajamentele asumate în fața profesorilor și învățătorilor. Salariile acestora trebuie să crească chiar mai repede decât a promis Guvernul, dacă nu cumva ne dorim să rămânem cu școlile goale și să căutăm pe stradă amatori care să ne instruiască elevii. Cred că, astfel, Guvernul și-ar spăla o parte din rușinea guvernării haotice și ar îndrepta foarte multe dintre erorile pe care le-a comis la guvernare. Mai cred, cu toată puterea, că dacă nu investim în educație, dacă nu investim în școli și nu plătim corespunzător dascălii, să nu ne așteptăm nici un moment la un viitor luminos”, a concluzionat Ioan Balan.