Reuşită politică

Legea prin care parcurile Şipote şi Zamca pot trece din proprietatea Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava a primit, ieri, votul final în Camera Deputaţilor, care a avut rol de cameră decizională. 285 dintre cei 286 de deputaţi prezenţi au votat pentru trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţie forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, lege iniţiată de parlamentarii de Suceava şi susţinută în Camera Deputaţilor de deputatul PNL Angelica Fădor.

Deputatul Fădor a declarat, ieri, că este foarte bucuroasă de faptul că, în final, parlamentarii de la toate partidele au înţeles importanţa acestui proiect de lege şi l-au votat. Ea a transmis mulțumiri atât colegilor parlamentari, cât și fostului secretar de stat Gelu Puiu, despre care a spus că a ajutat-o cu toate informațiile tehnice și i-a oferit tot sprijinul pe întreg parcursul procesului legislativ al acestui proiect de lege.

Unanimitatea arătată de parlamentarii suceveni, indiferent de partidul din care fac parte, în cazul iniţiativei legislative de transfer al pădurilor-parc la administraţiile locale este un exemplu de bune practici în politică, de colaborare în interesul comunităţii. ”M-a bucurat foarte mult votarea acestui proiect de lege. Este o dovadă că perseverenţa şi onestitatea, convingerea oamenilor că este o lege în interesul comunităţii, că nu există nici un fel de interese ascunse, dau roade”, a afirmat deputatul sucevean.

Legea votată urmează a fi trimisă preşedintelui României, Klaus Iohannis, pentru promulgare şi va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Primăria are la dispoziţie 5 ani, de la preluare, pentru a face amenajarea celor două parcuri

După aceea, Consiliul Local Suceava trebuie să aprobe o hotărâre prin care să solicite Guvernului transferul celor două păduri-parc şi, în baza hotărârii de Guvern, să se încheie protocolul de predare-primire între Romsilva şi Primăria Suceava.

Angelica Fădor a spus că, teoretic, transferul efectiv al parcurilor Şipote şi Zamca are şanse să se definitiveze până la sfârşitul acestui an. De la data transmiterii pădurilor-parc, administraţia locală are la dispoziţie 2 ani pentru întocmirea studiilor de specialitate şi depunerea lor în vederea avizării în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură. Deputatul liberal a subliniat că legea prevede că, în cazul în care pe suprafeţele de păduri-parc transferate nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de specialitate, în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la data avizării studiilor de specialitate, acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Prin legea votată ieri, Primăria Suceava poate prelua 150 de hectare din parcul Şipote şi parcul Zamca pentru a le amenaja ca zone de agrement.