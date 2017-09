Acuzaţii

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, acuză coaliţia de guvernare PSD-ALDE de ”minciună în formă continuată” pe tema resurselor bugetare pentru plata salariilor angajaţilor din sectorul public şi avertizează că militarii nu sunt singurii care vor avea de suferit pentru că ”Dragnea (n.r. - Liviu Dragnea) şi Tudose (n.r. Mihai Tudose) se împăunează şi nu recunosc dificultăţile financiare”. Acuzaţiile liderului liberal vin după ce ministrul Apărării, Adrian Țuţuianu, și-a anunţat marţi demisia din funcţie. „Pe mulţi i-a surprins anunţul Ministerului Apărării, prin care s-a făcut public faptul că ministerul a rămas fără bani pentru a asigura drepturile legitime ale militarilor, în special a drepturilor privind chiria şi norma de hrană. Pe noi, cei din PNL, nu ne-a surprins, pentru că încă de la aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 am reclamat faptul că alianţa PSD-ALDE nu a asigurat bani pentru salariile angajaţilor bugetari decât pentru primele 9-10 luni. Din păcate, atunci se pare că nu ne-a crezut prea multă lume, căci, perseverând în minciună, şi Dragnea şi Grindeanu, dar şi Tudose s-au tot lăudat că nu mai au ce face cu banii. Personal, nu am cunoştinţă dacă vreodată Guvernul nu a fost în situaţia de a nu plăti la timp salariile. Acest lucru nu s-a întâmplat nici măcar în plină criză economică. Dar, se întâmplă acum, când economia se află pe creştere economică puternică. Concluzia o putem trage cu toţii! PSD şi ALDE sunt profund incapabili să guverneze chiar şi în condiţii favorabile, să asigure bani de pensii şi salarii. Despre investiţii, nu are sens să vorbim, căci PSD nu a construit niciodată nimic, atunci când s-a aflat la guvernare.”

”Nici angajaţii din sectorul privat nu au scăpat de incompetenţa cuplului Dragnea-Tudose”

Ioan Balan mai acuză Guvernul Tudose de supraimpozitarea mediului privat şi avertizează asupra faptului că, din ianuarie 2018, angajaţii din sectorul privat vor avea salarii mai mici: „Guvernul Dragnea 2 este orientat cu toată forţa împotriva sectorului privat din România şi nu se lasă până nu-l pune în genunchi. Introducerea de noi impozite, de noi taxe, majorări de accize, birocraţie suplimentară în colectarea TVA vor împuţina firmele româneşti, deoarece mulţi agenţi economici nu vor putea face faţă acestor măsuri nocive. Nici angajaţii din sectorul privat nu au scăpat de incompetenţa cuplului Dragnea-Tudose. Transferul contribuţiilor sociale doar pe umerii angajaţilor le va diminua acestora salariul net, adică banii luaţi în mână, efectiv, chiar şi cu aproape un sfert. Această pierdere de venituri, această înşelătorie, completată cu o creştere ameţitoare a preţurilor, va aduce mai multă sărăcie pentru tot mai mulţi români. Îmi este sincer groază să mă gândesc cum se vor finanţa anul viitor administraţiile locale, atâta vreme cât bugetele lor au fost împovărate cu tot mai multe cheltuieli, pe care trebuie să le susţină cu aceleaşi venituri sau chiar cu venituri mai mici”, a mai spus vicepreşedintele PNL, Ioan Balan.