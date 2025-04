O carte pe zi: „Toată lumina pe care nu o putem vedea”

Autor: Anthony Doerr

Traducător: Iulia Gorzo

Apariție: 2016

Nr. pagini: 459

Editura: Humanitas

Anthony Doerr a fost distins cu Premiul Pulitzer pentru literatură în 2015. De asemenea a primit Medalia Andrew Carnegie pentru excelență în ficțiune 2015. Publicat în 2014, romanul „Toată lumina pe care nu o putem vedea”, tradus în peste 40 de limbi, a fost finalist la National Book Award 2014, bestseller nr. 1 New York Times, cartea anului 2014 la Hudson Booksellers, cartea anului 2014 la New York Times Book Review, una dintre cele mai bune cărţi ale anului 2014 la Powell’Books, Barnes & Noble, San Francisco Chronicle, The Week, Washington Post, Guardian.

Descriere

Cu o structură labirintică pusă în pagină magistral, romanul urmează vieţile a două personaje, Marie-Laure – o tânără franţuzoaică lipsită de vedere – şi Werner – un orfan de origine germană – , care ajung să se întâlnească în timp ce amândoi încearcă să depăşească suferinţa fizică şi psihică îndurată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Marie-Laure se va refugia, dintr-un Paris devenit de nerecunoscut din pricina haosului care a cuprins întreaga Europă, în Saint-Malo, unde locuieşte unchiul ei care suferă de agorafobie. Werner, orfan pasionat de tehnică, şi în special de transmisiunile radio, va ajunge cu armata germană în Franţa şi, în cele din urmă, la Saint-Malo. Deşi întâlnirea dintre cei doi nu va dura mai mult de o zi, ea va fi hotărâtoare pentru destinele personajelor, afectând inclusiv vieţile generaţiilor viitoare. Povestea lor e însă şi a unui misterios diamant, în căutarea căruia se află ofiţerii germani şi despre care se spune că îi va oferi posesorului viaţă veşnică, dar niciodată fericire. Dincolo de farmecul rar al naraţiunii, cititorul va regăsi un mesaj legat de importanţa solidarităţii şi a iubirii aproapelui.

Ce spun criticii

„Anthony Doerr duce din nou limbajul dincolo de limitele muritorilor.” (Elissa Schappell, Vanity Fair)

„Istoria se împletește cu o ficțiune irezistibilă – emisiuni radio secrete, un diamant blestemat, cele mai profunde îndoieli ale unui soldat – într-un pachet bogat, convingător și dulce-amar.” (Mary Pols, People)

Frânturi din „Toată lumina pe care nu o putem vedea”

“Deschideți ochii și vedeți cu ei tot ce puteți înainte să se închidă pe vecie, apoi intră un pian cu o melodie stingheră, un șir de armonii care transfigurează Zollverein: casele devin ceață, minele sunt astupate, hornurile cad, o mare străveche se revarsă pe străzi, iar aerul e inundat de posibilități.”

“Timpul este un lucru alunecos: dacă îl pierzi o dată, șirul lui ar putea să-ți scape din mână pentru totdeauna.”

„Trebuie să fie ordine. Viața e haos, domnilor. Iar noi suntem cei care fac ordine în acest haos. Până la gene. Facem ordine în evoluția speciilor. Ne lepădăm de ce e inferior, recalcitrant, de pleavă. Ăsta e marele proiect al Reichului, cel mai mare proiect inițiat vreodată de oameni.”