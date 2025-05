Lansare

Vineri, 9 mai, de Ziua Europei, sărbătoare dedicată păcii, unității și solidarității între națiunile continentului, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a organizat conferința de lansare a două proiecte educaționale adresate elevilor și profesorilor din învățământul profesional și tehnic, de la colegiile tehnice „Mihai Băcescu” Fălticeni, respectiv „Lațcu Vodă” Siret.

Proiectele - „EduAct - Competențe practice pentru profesia ta!” și „VISTA - Valorificarea Inițiativelor și Stagiilor în Training pentru Elevi și Angajatori” - au o durată de trei ani, activitățile acestora urmând să se deruleze până în 2027.

Valoarea fiecăruia se ridică la aproape jumătate de milion de euro, mare parte provenind din fonduri europene.

Potrivit managerilor de proiect, Ciprian Anton – inspector școlar general și Lidia Acostoaie – inspector școlar pentru proiecte educațioale, peste 500 de elevi din cadrul celor două licee menționate vor fi beneficia de programe de învățare care să le faciliteze tranziția către piața muncii, stagii de practică la agenții economici parteneri prin care să dobândească competențe și abilități care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale angajatorilor din regiune.

Vor fi organizate workshopuri, ateliere cu potențialii angajatori și, tot în cadrul proiectelor, cele două licee vor dota câte un laborator digital (mobilier, 15 desktopuri all in one, 1 display interactive, 5 laptopuri).

De asemenea, elevii vor primi kituri de practică și câte o bursă de 540 de lei, dacă obțin calificarea vizată.

Proiecte care îmbunătățesc participarea la stagiile de practică

La evenimentul de lansare al proiectelor au participat echipele de management şi implementare ale celor două proiecte, reprezentanți ai serviciilor educaționale, colaboratori, reprezentanți ai autorităților publice locale, inspectori din cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, elevi.

Au fost prezentați membri din echipele de implementare ale proiectelor, responsabilii punând accent pe importanța și beneficiile activităților circumscrise acestora.

De avantajele proiectelor a vorbit și insp. Acostoaie, care a subliniat că beneficiarii acestora nu sunt doar elevii și cadrele didactice, ci și unitățile școlare și întreaga comunitate din care aceștia fac parte.

Aceasta a mai subliniat că elevii învățământului profesional au prevăzute ore de practică în orar, însă aceste proiecte stimulează și îmbunătățesc participarea liceenilor la stagiile de practică.