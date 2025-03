Punct de vedere

Alexandru Huțuleac, zis ”Duțu”, individul care a lovit cu sabia în cap un polițist de la ”mascați” în timpul unei descinderi de la începutul lunii decembrie a anului 2017 și care acum este fugar după ce Curtea de Apel Suceava l-a condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare, reclamă mai multe abuzuri care s-ar fi comis în ceea ce-l privește.

Toate acestea în condițiile în care judecători de la două instanțe distincte, Tribunalul Botoșani și Curtea de Apel Suceava, l-au găsit vinovat de infracțiunile ultraj raportat la tentativă de omor, respectiv trafic de persoane.

Căutat de autorități pentru a fi trimis la pușcărie, ”Duțu” a trimis un punct de vedere extins vizavi de persoana sa, punct de vedere transmis pe Messenger-ul aplicației Facebook.

Astăzi, vă oferim partea a doua a răspunsurilor transmise de Huțuleac la întrebările adresate de reporterii cotidianului ”Monitorul de Suceava”.

·Reclamă că nu i s-a respectat dreptul la un proces echitabil

Iată ce aspecte consideră Alexandru Huțuleac că i-au încălcat drepturile:

”În urmărirea penală, precum și în cercetarea judecătorească a Tribunalului Botoșani s-au făcut următoarele abuzuri și nu mi s-a respectat dreptul la un proces echitabil și nici dreptul la apărare după cum urmează:

1. DIICOT Suceava nu avea competența materială de a cerceta penal și a efectua urmărirea penală asupra infracțiunii de ultraj prev. de art. 257 alin.1 și 4 Cod penal, cu referire la art. 32 alin.1 Cod penal raportat la art. 189 alin.1 lit.c teză 1 Cod Penal, deoarece potrivit art.11 alin. (1) Pct.1 din OUG 78/2016 DIICOT are competența de a efectua urmărirea penală asupra infracțiunii de omor calificat (art.189 cod penal) sub forma tentativei (art.32 alin.1 cod penal), indiferent de calitatea persoanei doar dacă săvârșirea ei a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul art.367 alin (6) iar infracțiunea de ultraj prev. de art.257 alin.1 și 4 Cod Penal nu se poate efectua urmărirea penală de către DIICOT deoarece, conform art. 11 alin.(1) Pct.1 din OUG 78/2016, nu are competență materială în a efectua urmărirea penală asupra acestei infracțiuni.

În speța de față, acuzațiile DIICOT sunt acelea că am fi constituit noi, inculpații Huțuleac Alexandru, Percec Răzvan, Lungoci Andrei Iulian și Bălici Cătălin, un grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art.367 alin.1 și 3 Cod Penal, specializat în săvârșirea de infracțiuni de <efectuarea fără drept de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive>, infracțiune prevăzută și pedepsită de art. 16 alin. 1 din Legea Nr. 194/2011 și nu un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor calificat și ultraj pe cale de consecință conform art.11 alin.(1) Pact.1 din OUG 78/2016 DIICOT nu avea competența materială de a efectua urmărirea penală asupra acestor infracțiuni de ultraj și tentativă de omor calificat, iar în cauză sunt incidente prevederile art.280 alin.1 și art. 281 alin.1 litera b cu aplicarea Deciziei Nr. 302 /2017 publicată în monitorul oficial nr. 556 din 17 iulie 2017.

De aceea consider că hotărârea de condamnare a mea dispusă de Tribunalul Botoșani prin sentința penală nr.143 din 28.07.2023 este nelegală și netemeinică și ar trebui să fiu achitat în baza art.16 alin.1 litera e cod de procedură penală sau în subsidiar să fie trimisă cauza la parchetul competent material pentru a se efectua o urmărire penală legală și de către organe judiciare competente materiale.”

·Consideră că percheziția cu bucluc a fost una nelegală și abuzivă

Alexandru Huțuleac s-a referit și la percheziția din decembrie 2017, cea la care polițistul Dan Ciprian Sfichi a fost lovit cu sabia în cap.

”2. Instanța de fond nu a reținut adevărata situație de fapt, și anume că pe data de 05.12.2017 percheziția efectuată de DIICOT Suceava, BCCO Suceava și SAS Suceava la imobilul din str. Berestiei, Nr. 2a, municipiul Rădăuți, a fost nelegală și abuzivă că nu s-au respectat dispozițiile art. 27 alin. 1 și 4 din Constituția României și dispozițiile art. 159 alin 3 Cod Procedură Penală.

În esență, percheziția a fost făcută în timpul nopții, pe întuneric, aspect interzis de Constituția României, care spune clar că perchezițiile în timpul nopții sunt interzise, în afară de infracțiunile flagrante art. 27 alin. 4 Constituția României.

La data de 05.12.2017 în imobilul de pe str. Berestiei nu se săvârșea nicio infracțiune flagrantă, ca drept dovadă că nu s-a găsit nimic ilegal la percheziția pentru care a fost obținut mandat. Mai mult, cei 4 lucrători SAS Suceava și cei 4 lucrători din brigada BCCO Suceava, conform art. 27 alin. 1 și 4 din Constituție, nu aveau dreptul să pătrundă în timpul nopții având în vedere că domiciliul și reședința este inviolabil.

Cu toate acestea, Sfichi Dan Ciprian, Sumusche Mihai, Maciuc Vasile, Bolohan Adrian, Teodorovici Marius, Cîrcu Marius Nicolae, Sava Ștefan și Tipa Mihai au ales să ignore Constituția României și au intrat abuziv și ilegal, alegând să păteze uniforma Statului Român pierzându-și calitatea de polițiști în slujba legii și devenind infractori din momentul pătrunderii pe proprietate ilegal și comiteau infracțiunile de abuz în serviciu, violare de domiciliu în timpul nopții, distrugere, amenințare, loviri și alte violențe.

Un alt aspect foarte important este și faptul că aceștia nu au respectat și au ales să ignore și art.159 alin. 3 Cod Procedură Penală în care legiuitorul a statuat că: percheziţia domiciliară nu poate fi începută înainte de ora 6.00 sau după ora 20.00, cu excepţia infracţiunii flagrante sau când percheziţia urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră, încălcând astfel normele legale și cele procedurale, comițând un abuz și intrând astfel în sfera infracționabilității, pierzându-și calitatea de funcționari ai statului și devenind infractori.

Instanța, din rea-credință, a ignorat de asemeni planșele foto depuse de mine prin domnul avocat care arată clar că percheziția a început la ora 5:10:47, moment în care mascații SAS și polițiștii BCCO (care nu aveau uniforma, ci erau ca infractorii îmbrăcați cu cagule și hanorace cu glugă).

Aceste imagini au fost surprinse de camera montată legal de parchet DIICOT Suceava în baza mandatului de supraveghere emis de Tribunalul Suceava prin încheierea nr. 560 din 23.11.2017 (fila 130 rechizitoriu ultimul paragraf) și care dovedește faptul că percheziția a început nelegal în timpul nopții și înainte de ora 6. La acel moment nu se întâmpla nicio infracțiune flagrantă, iar mandatul de percheziție a fost obținut pentru percheziție normală, la fel că și celelalte percheziții din cauză.

Mandatul de percheziție obținut de DIICOT demonstrează faptul că nu se petrecea nicio infracțiune flagrantă la 5.12.2017 pentru ca SAS și BCCO să intre pe proprietatea de pe str. Berestiei înainte de ora 6 și în timpul nopții.

Instanța, din rea-credință, nu a dorit să facă o cercetare pe această probă deoarece trebuia să constate că percheziția a fost ilegală și că martorii Bolohan Adrian, Cîrcu Nicolae Marius, Sava Ștefan, Tipa Mihai, Maciuc Vasile, Sumusche Mihai, Teodorovici Marius și parte civilă Sfichi Ciprian Dan ar fi mințit în declarații și de aceea a respins cererile făcute de mine prin avocatul meu de vizualizare a acestor imagini în ședința publică cu începutul descinderii și cererea ca să ne comunice DIICOT dacă transmitea imagini în timp real pentru că ar fi însemnat să primesc achitare deoarece se crea un dubiu, iar asta ar fi fost o lovitură dură pentru minciunile susținute de DIICOT în acuzare”.

·Susține că polițiștii au intrat peste el înaintea orei 6.00

Cum a afirmat și mai devreme, ”Duțu” susține cu fermitate că polițiștii au intrat peste el înaintea orei 6.00, aspect de care nu s-ar fi ținut seama în instanță.

”Însă dumneavoastră (n.r. – judecătorul) a-ți aprobat cererile și am vizualizat filmarea în ședința publică la data de 20.03.2024, iar din imagini se observă clar și fără echivoc că percheziția a fost nelegală, a început pe întuneric înainte de ora 6, că la momentul la care au ajuns mașinile celor din echipa de intervenție era ora 5:10:21, iar la momentul când au intrat pe proprietate era ora 5:10:47.

Tot dumneavoastră a-ți trimis adresa la DIICOT pentru furnizarea informațiilor dacă era camera conectată la internet și dacă transmitea imagini în timp real, iar răspunsul DIICOT a fost trimis la data de 04.03.2024 prin adresa Nr 2258/III-13/2018 <vă comunicăm că aceasta a fost conectată la internet, imaginile transmise au fost înregistrate și au putut fi urmărite în timp real, acestea fiind înregistrate și stocate pe un hard-disk, care se află la dosarul cauzei>. Rezultă în mod indubitabil și fără echivoc că acea cameră de supraveghere a fost montată legal, era conectată la internet, iar imaginile surprinse erau reale, reflectau adevărul, erau transmise în timp real și erau stocate și nu puteau fi alterate în vreun mod.

Tot aceste imagini surprinse de această cameră se coroborează ca dată și oră exactă cu un alt sistem informatic independent de înregistrare a discuțiilor ambientale montat legal prin mandat descris în rechizitoriu la fila 65 paragraf 2 și reținut de instanță la fila 59 paragraf 2 (acele discuții se refereau la lire englezești, așa cum am declarat în fața dumneavoastră).

Din aceste probe și sisteme informatice coroborate între ele rezultă că martorii Bolohan Adrian, Cîrcu Nicolae Marius, Sava Ștefan, Tipa Mihai, Maciuc Vasile, Sumusche Mihai, Teodorovici Marius și partea civilă Sfichi Ciprian Dan au mințit în declarații în urmărire penală, cât și în instanță, au avut și interes față de cauză să mintă și să facă orice abuz posibil în urmărire penală (de aceea se explică de ce au făcut și acte de urmărire penală nelegale în calitate de martori, au exercitat presiuni pe martorii audiați în urmărire penală, iar mascații SAS au asistat la audierea martorilor cu cagule în urmărire penală pentru a intimida martorii și a pune presiune pe ei să declare mincinos față de mine), să scape de răspundere penală deoarece dumnealor practic la percheziție la ora 5:10:47 în timpul nopții (art. 27 alin. 4 Constituție, art. 159 alin. 3 cod procedură penală) au intrat ilegal, nu mai aveau calitate de polițiști, erau infractori și comiteau un complex de infracțiuni:

- abuz în serviciu: deoarece au abuzat de funcția pe care o aveau și deși prin prisma funcției lor de angajați ai ministerului public cunoșteau legea penală și cunoșteau faptul că perchezițiile sunt interzise în timpul nopții și înainte de ora 6 au ales să pătrundă în acest mod ilegal, comițând această infracțiune prevăzută și pedepsită de Cod Penal la art. 297;

- violare de domiciliu: echipa de descindere a pătruns fără drept, ilegal pe proprietatea de pe str. Berestiei, Nr 2a, la ora 5:10:47, și ulterior a distrus ușa casei și a intrat ilegal în imobil (mandatul de percheziție trebuia executat conform constituției art. 27 alin. 4 în timpul zilei, pe lumină, și conform codului de procedură penală art. 159 alin. 3 între intervalul 6 și 20, dar respectând constituția, și anume să fie lumină afară, soarele răsărit, să fie zi și nu noaptea, cum au intrat SAS și BCCO), în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de aceasta fără consimțământul persoanei care le folosește, infracțiune prevăzută și pedepsită de art. 224 Cod Penal;

- distrugerea: echipa de intervenție, aflându-se ilegal pe proprietatea de pe str. Berestiei în timpul nopții, la data de 05.12.2017, a distrus nejustificat ușa de la intrarea în casă și nu a dat voie persoanelor din interiorul casei să deschidă ușa, aceștia distrugând ușa cu berbecul la 2 secunde după ce colegii lor aflați la peste 30 de metri de ei au strigat poliția, iar noi, cei din casă, dormeam și era imposibil de auzit și în cele 2 secunde era imposibil omenește să deschidem ușa. Toate acestea alcătuiesc infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 253 Cod Penal;

- amenințare și purtare abuzivă: echipa operativă, în timp ce era ilegal în data de 5.12.2017, în timpul nopții, la ora 5 și 12 minute, a amenințat cu moartea de nenumărate ori pe locuitorii din interiorul locuinței înainte să pătrundă la minutul 1:05 (<biserica mă-ti, te împușc>), iar în jurul orei 5 și 15 minute cineva din brigada SAS o amenință pe Bondari Anamaria la min. 3:22 (<taci, dumnecatu mă-ti, că te omor, f...-ți m...i mă-ti>), așa cum reiese din filmarea de la percheziție de pe cardul original, aceste abuzuri alcătuiesc infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 206 cod penal și de art. 296 Cod Penal;

- lipsire de libertate în mod ilegal: echipa operativă a descins ilegal în timpul nopții, la data de 05.12.2017, încălcând Constituția României art. 27 alin. 4, la ora 5:10:47, încălcând dispozițiile art. 159 alin. 3 Cod Procedură Penală, a intrat prin efracție în casă, distrugând ușa ilegal și ne-a lipsit de libertate până la ora 7, când a răsărit soarele și s-a instalat ziua, pe Bondari Anamaria și Huțuleac David Alexandru, inclusiv și pe mine, Huțuleac Alexandru, faptă prevăzută și pedepsită de art. 205 Cod Penal;

- rele tratamente aplicate minorului: la data de 5.12 .2017, echipa operativă SAS și BCCO Suceava, în timp ce a intrat ilegal în timpul nopții, la ora 5:10:47, în imobilul de pe str. Berestiei, încălcând Constituția României art. 27 alin. 1 și alin. 4 și art. 159 alin. 3 Cod Procedură Penală, au lipsit-o de libertate pe Bondari Anamaria și nu au lăsat-o să ia legătura cu copilul minor (odată ce au lipsit-o de libertate în mod ilegal pe mama copilului Bondari Anamaria Emilia copilul a rămas în grija și responsabilitatea echipei operative SAS și BCCO, iar aceștia au ignorat și lăsat copilul singur sus, la etajul unu, nesupravegheat de nimeni), în vârstă de 3 ani, timp de mai bine de o oră acesta aflându-se la etajul casei singur, speriat de evenimente, de țipete de amenințări cu moartea făcute de SAS și BCCO, iar copilul de frică putea oricând să deschidă un geam sau o ușă a balcoanelor sau a camerelor de la etaj să cadă jos și chiar să își piardă viața. Această infracțiune comisă de cei 4 lucrători BCCO și cei 4 lucrători SAS este prevăzută și pedepsită de art. 197 Cod Penal;

- loviri și alte violențe, faptă prevăzută și pedepsită de Codul Penal la art. 193: după ce m-au încătușat, iar eu nu m-am opus, m-au lovit în repetate rânduri în ceafă și în spate, iar cu genunchiul îmi apasă pe spate pe coloană și mă călca cu talpa bocancilor lăsându-și toată greutatea pe coloană mea mascații SAS pentru a mă lăsa infirm paralizat deoarece eu am avut multiple hernii de disc la coloana vertebrală (am depus acte medicale în acest sens la dosarul de urmărire penală), toate aceste abuzuri sunt pe filmarea de la percheziție”.