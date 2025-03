Colecție impresionantă

Un pasionat de mașini retro din Carei, Satu Mare, are în pregătire deschiderea unui salon auto muzeu, dedicat Daciei, adunând deja o colecție impresionantă, de aproximativ 150 de mașini.

Expoziția va fi spectaculoasă prin dimensiuni, dar și prin faptul că este dedicată automobilului Dacia, de la prima mașină, Dacia 1100, și până la autoturismul Dacia Logan II.

Mașinile sunt restaurate și pregătite pentru a fi văzute de cât mai mulți români, vizitatorii urmând a le admira în mai multe hale care au și tematică legată de epoca lor.

Expoziția va fi deschisă în această vară, în municipiul Carei, județul Satu Mare.

Investitorul a adunat inclusiv toată paleta de culori a automobilelor Dacia 1300, mașina simbol a românilor timp de câteva zeci de ani, din 1969, primul an de fabricație.

Pentru a ajunge la o astfel de colecție, evident că Ciprian Septimiu Mureșan a achiziționat Dacii de prin toată țara.

·Dacii de la Suceava, deja pregătite pentru noul muzeu

Acesta a cumpărat și cel puțin trei Dacii de la suceveni.

Chiar zilele trecute, colecționarul a cumpărat o Dacia 1300 culoare ”ou de rață”, a suceveanului Viorel Romaniuc, cunoscut mai ales pentru colecția sa de mașini Trabant.

Investitorul în viitorul muzeu a avut nevoie pentru completarea colecției pe culori de mașina suceveanului, iar cei doi s-au înțeles la un preț convenabil pentru ambele părți.

· Dacia unui sucevean care a decedat în timp ce o repara

Ciprian Septimiu Mureșan ne-a relatat și o poveste emoționantă legată de un sucevean iubitor de Dacii, care a decedat.

”Am mai avut o poveste foarte frumoasă, cu o Dacia 1300 de la Suceava. Un domn mai în vârstă, care ținea mult la ea, a decedat chiar în mașină, în timp ce o repara, iar soția lui m-a căutat și mi-a spus că vrea ca mașina să ajungă la mine, la viitorul muzeu, pentru că așa și-a dorit posesorul mașinii. Am mers la Suceava, am cumpărat Dacia și am venit cu ea, pe roți, la Carei”, ne-a relatat Ciprian Mureșan.

· Pe lângă Dacii, o întreagă hală cu BMW-uri și Mercedesuri

În muzeul dedicat Daciei sunt deja adunate toate modelele Dacia, inclusiv cele ceva mai noi, dar tot dispărute de pe șosele - Solenza, Lăstun sau Dacia Nova, Dacii rare – 1320 sau 1325, Dacia Ambulanță, Dacia Miliția etc.

Mai mult, vizitatorii care vor ajunge la Carei nu vor vedea doar colecția de autoturisme Dacia, deși acestea sunt baza expoziției.

Ciprian Mureșan deține și o hală de mașini americane și rusești. Printre altele, va expune toată linia de mașini BMW începând din anii 1970 și mare parte din seriile Mercedes E și S Class.

Ciprian Mureșan ne-a spus că nu a făcut niciodată un calcul privind banii pe care i-a dat pe mașinile pe care le-a adunat pentru colecție, însă este lesne de intuit că este vorba de sute de mii de euro, dacă nu mai mult.

·O dragoste începută la 18 ani: ”Dacia 1300 întoarce privirile românilor, fie să sunt români mai în vârstă sau români tineri”

Bărbatul a început cu această pasiune în jurul vârstei de 18 ani. Vărul său a primit cadou o Dacia galbenă și atunci s-a plimbat prima dată cu o Dacia 1300.

Spune că o pană făcută cu Dacia pe drum l-a făcut să se îndrăgostească și mai mult de această mașină simplă și ușor de reparat: ”Este o mașină foarte simplă, dacă ai niște frâne puse la punct, o direcție bună, o aprindere bună, te duci cu ea la drum fără probleme. Am început cu o Dacia, apoi două, trei, patru, cinci..., până pe la vreo 50, numai Dacii.”

Ciprian Septimiu Mureșan organizează anual un tur prin țară cu Dacia 1300, un tur cu o flotă cu Dacii din toată gama de culori. ”Un lucru vă spun sigur, din experiența din trafic. Dacia 1300 întoarce privirile românilor, fie să sunt români mai în vârstă sau români tineri”, este concluzia bărbatului, care crede că muzeul dedicat Daciei de la Carei va avea succes.

De precizat că în municipiul Satu Mare mai este deschis și Muzeul Daciei Românești, o colecție de câteva Dacii 1300, care nu are legătură cu mașinile adunate de bărbatul din Carei.